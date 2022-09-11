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Багдат Мусин без предупреждения заехал в старый ЦОН в Караганде
После посещения модернизированного ЦОНа в Караганде Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны решил без предупреждения заехать в старый ЦОН. Об этом Багдат Мусин написал на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.
Багдат Мусин отметил, что в новом офисе ЦОНа использован smart-подход в организации пространства, сделано все, чтобы пребывание граждан в ожидании услуг было максимально удобным.
"Скучные и серые офисы ЦОНов постепенно уйдут в прошлое. Мы стараемся сделать все, чтобы получение услуг людьми занимало как можно меньше времени. В обновлённом офисе теперь пять зон — зона комфорта, зона социальных услуг, экспресс-зона, зона выдачи документов и зона самообслуживания. Все это основано на концепции Кайдзен с целью усовершенствовать производственные процессы.
Фронт-офис оснащен всем необходимым оборудованием и цифровыми системами для получения качественных государственных услуг в самые кратчайшие сроки. Планируется, что офис будут посещать до 600 человек в день", — написал Багдат Мусин.
Министр признал, что остался ещё ряд проблем, с которыми предстоит бороться.
"После модернизированного ЦОНа, где все было подготовлено под наше посещение, перед выездом в столицу, решил по старой доброй привычке заехать сам без предупреждения в старый Карагандинский спецЦОН по Муканова. Там я стал свидетелем большой очереди людей, ожидающих сдачи практического экзамена. Система электронной очереди не действует, для ожидающих не предусмотрено никаких условий — не удивительно, что люди были крайне возмущены. Проблему пришлось решать на месте, дал поручение, во-первых, в оперативном порядке ввести электронную очередь, во-вторых, организовать онлайн-запись, чтобы люди не стояли целый день в ожидании, а могли записаться заранее и прийти в назначенный час", — рассказал министр, пообещав взять вопрос очередей в спецЦОНах взять "на карандаш" и подумать на тем, чтобы автодромы теперь работали и по субботам.
Министр признался, что обнаружил ещё пару интеграционных моментов между ЦОНом и автодромом, которые предстоит решить.
"Для себя я давно ввёл в практику незапланированные посещения подобного рода центров. Это даёт возможность увидеть реальные проблемы и как следствие проводить эффективную работу по усовершенствованию процессов цифровизации", — резюмировал министр.
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