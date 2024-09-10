БАДы на 70 млн тенге приобрели опекуны на пенсии недееспособных граждан в Карагандинской области

Прокуратура Карагандинской области провела проверку в Центрах оказания специальных социальных услуг и выявила серьёзные нарушения прав недееспособных граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что пенсии и пособия опекаемых лиц расходовались нерационально. Центры закупили товары по завышенным ценам, иногда вдвое превышавшим рыночную стоимость, израсходовав более 15 миллионов тенге, а также необоснованно приобрели биологически активные добавки на сумму свыше 70 миллионов тенге.

По этим фактам начато досудебное расследование по статье 142 Уголовного кодекса РК (злоупотребление правами опекуна или попечителя).

Кроме того, в одном из центров выявлен случай незаконного прерывания беременности у опекаемой, начато досудебное расследование, производятся экспертизы.