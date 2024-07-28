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Бадминтонист Дмитрий Панарин проиграл в первом матче Олимпиады-2024

Сегодня, 12:33
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Турар Казангапов/olympic.kz Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
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Фото: Турар Казангапов/olympic.kz

Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин начал Олимпиаду-2024 с поражения от японца Кэнта Нисимото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Итогом встречи стал счёт 2:0 (21:5, 21:11) в пользу японца.

Следующим соперником Дмитрия станет Брайан Янг из Канады.

Напомним, в бадминтоне страну представляет всего один спортсмен — Дмитрий Панарин. 

На данный момент в олимпийской копилке Казахстана в Париже две медали. "Бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе и "золото" принёс стране дзюдоист Елдос Сметов.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпийских играх 2024 в Париже 28 июля можно посмотреть здесь.

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