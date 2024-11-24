Бабушку с внуками вынесли пожарные через окно в Жамбылской области
Задымление угрожало жителям дома отравлением угарным газом.
Сегодня, 08:18
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Сегодня, 08:18Сегодня, 08:18
183Фото: МЧС РК
Огнеборцы Жамбылской области спасли при пожаре пятерых человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Под утро в селе Бурыл Байзакского района в двухэтажном двухквартирном жилом доме произошел пожар на площади 10 квадратных метров.
"Несмотря на малую площадь пожара было сильное задымление, которое угрожало жителям дома отравлением угарным газом. Огнеборцы при разведке обнаружили бабушку с четырьмя внуками, которых они вынесли на открытый воздух через оконный проём", — сообщили в МЧС.
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