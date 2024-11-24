Бабушку с внуками вынесли пожарные через окно в Жамбылской области

Огнеборцы Жамбылской области спасли при пожаре пятерых человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Под утро в селе Бурыл Байзакского района в двухэтажном двухквартирном жилом доме произошел пожар на площади 10 квадратных метров.