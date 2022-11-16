Бабушка сдала в дом малютки трёхмесячную внучку в Петропавловске

Фото: polisia.kz

От трёхмесячной внучки отказалась бабушка в Петропавловске. Мать девочки уехала на заработки и пропала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"15 ноября в отделение ювенальной полиции УП Петропавловска поступило сообщение из отдела опеки и попечительства о том, что 39-летняя женщина обратилась с просьбой помочь с решением судьбы внучки. По словам бабушки, в конце октября 18-летняя мама ребёнка уехала на заработки в другой город и не возвращается. Бабушка просит госорганы забрать у неё младенца", - сообщили в полиции.

Выехавшие по адресу стражи порядка составили акт, девочку забрали и поместили в Многопрофильную детскую областную больницу.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери ребёнка. В отношении неё будут приняты меры административного характера.