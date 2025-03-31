Сегодня в селе Баянаул Павлодарской области произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание началось в летней кухне, пристроенной к дому, и быстро перекинулось на перекрытие потолка основного здания. В результате пламя охватило площадь в 60 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты. Во время тушения огнеборцы заметили людей, оказавшихся в огненной ловушке, и срочно приступили к спасательной операции. Через окно дома удалось вынести трех человек — женщину 1954 года рождения и двух ее внуков, 2017 и 2020 годов рождения.

Благодаря смелым и решительным действиям спасателей удалось избежать трагедии. Сейчас выясняются причины возгорания. Спасённые получили необходимую медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пожарные вновь напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в холодное время года, когда возрастает нагрузка на отопительные приборы.