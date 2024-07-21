Бабла пообещали: российский футболист рассказал о матчах в Казахстане

Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов рассказал историю с Кубка Президента Казахстана 1996-го года, где выступили испанская "Сарагоса", нидерландский "Фейеноорд", бразильский "Флуминенсе" и актауский "Мунайшы", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В 1996-м году перехожу в „Сарагосу“, мне 20 лет. И первый турнир едем играть в Казахстан. Какие-то бразильцы приехали, „Фейеноорд“ с Куманом и „Сарагоса“ была обладателем Кубка Кубков. Приезжаем, два матча сыграли и последний, а там бабла пообещали. Я-то не знал и мне через переводчика говорят, что там наличными деньги. И денег не отдают испанцам. И они последний матч говорят: „Мы не пойдем играть“. Финальный матч с казахами, там полный стадион, 30 тысяч, говорят: „Мы не пойдем играть“. И пока им не принесли бабло, никто никуда не вышел. В раздевалку принесли, серьезно. Сколько принесли? Десять тысяч долларов. По тем временам 20 тысяч стоила квартира в Москве", — рассказал Радимов.