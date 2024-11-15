АЗС загорелась в Кызылординской области
Сегодня, 05:41
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Сегодня, 05:41Сегодня, 05:41
41Фото: МЧС РК
В поселке Шиелі Кызылординской области произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием и переходом огня на близстоящее 2-х этажное здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Пожарные, параллельно охлаждая рядом стоящий 20-тонный резервуар с бензином для предотвращения его взрыва от высокой температуры, ликвидировали пожар на площади 360 квадратных метров.
Есть пострадавший: в состоянии средней степени тяжести госпитализирован работник АЗС 1991 года рождения.
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