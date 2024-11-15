АЗС загорелась в Кызылординской области

В поселке Шиелі Кызылординской области произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием и переходом огня на близстоящее 2-х этажное здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Пожарные, параллельно охлаждая рядом стоящий 20-тонный резервуар с бензином для предотвращения его взрыва от высокой температуры, ликвидировали пожар на площади 360 квадратных метров.

Есть пострадавший: в состоянии средней степени тяжести госпитализирован работник АЗС 1991 года рождения.