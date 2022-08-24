АЗС могут лишить лицензии за продажу топлива только транзитным водителям

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Казахстанские автозаправочные станции, которые продают топливо только водителям транзитного транспорта, могут лишить лицензии. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр Алихан Смаилов на заседании Совета отечественных предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Проблемный вопрос с розничными продавцами горючего в правительстве озвучил учредитель ТОО "DALA-FRUIT.KZ" Болатбек Нажметдинулы. Он отметил, что в регионах местные АЗС предпочитают заправлять дизельным топливом транзитный транспорт, оставляя без топлива отечественные машины, для которых предусмотрена сниженная цена.

"Новая система оплаты введена с понедельника. Сейчас те АЗС, которые "балуются", мы будем наказывать вплоть до отзыва лицензии. В ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, с 22 августа в Казахстане действует приказ министерства энергетики РК об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов с государственным регулированием цен. Согласно документу, водители легковых авто при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, могут приобрести 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в РК лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона. Остальные категории лиц, а также казахстанцы, приобретающие дизельное топливо свыше указанных лимитов, будут платить 450 тенге за литр.