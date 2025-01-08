Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Марат Омаров:

отчитался об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году;

доложил о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации в рамках Указа Главы государства о мерах по либерализации экономики: Агентством завершено 97 антимонопольных расследований.

Фото: akorda.kz

Также Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год:

для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство;

сообщил, что планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта.

В качестве президента Казахстанской федерации футбола Омаров ознакомил Токаева с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по развитию конкуренции.

Также 8 января Токаев принял первого заместителя руководителя Администрации Президента.