  • 8 Января, 13:11
  • BAIGENEWS

АЗРК завершило 97 антимонопольных расследований

Об этом Президенту доложил глава ведомства.

Сегодня, 12:45
АВТОР
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мойбизнес.рф Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
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Фото: мойбизнес.рф

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Марат Омаров:

  • отчитался об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году;
  • доложил о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации в рамках Указа Главы государства о мерах по либерализации экономики: Агентством завершено 97 антимонопольных расследований.

Фото: akorda.kz

Также Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год:

  • для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство;
  • сообщил, что планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта.

В качестве президента Казахстанской федерации футбола Омаров ознакомил Токаева с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по развитию конкуренции. 

Также 8 января Токаев принял первого заместителя руководителя Администрации Президента.

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