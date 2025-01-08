АЗРК завершило 97 антимонопольных расследований
Об этом Президенту доложил глава ведомства.
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
74Фото: мойбизнес.рф
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Марат Омаров:
- отчитался об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году;
- доложил о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации в рамках Указа Главы государства о мерах по либерализации экономики: Агентством завершено 97 антимонопольных расследований.
Фото: akorda.kz
Также Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год:
- для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство;
- сообщил, что планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта.
В качестве президента Казахстанской федерации футбола Омаров ознакомил Токаева с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.
По итогам встречи Президент дал ряд поручений по развитию конкуренции.
Также 8 января Токаев принял первого заместителя руководителя Администрации Президента.
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