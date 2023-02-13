АЗРК приостановило расследование в отношении "Яндекс.Такси" из-за завышенных комиссий

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В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК РК) приостановили расследование в отношении "Яндекс.Такси" в связи с судебными разбирательствами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, сотрудники агентства провели анализ рынка информационно-диспетчерских служб такси за 2020-2021 годы. Результаты проверок показали, что "Яндекс.Такси" положение компании позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения услуг на рынке.

"Доля рынка "Яндекса" в Алматы составила в 2020 году – 83,78 процента, в 2021 году – 84,34 процента. По Астане в 2020 году - 60,7 процента, в 2021 году - 67,3 процента. Необходимо отметить, что "Яндекс.Такси" препятствовало в проведении анализа, путём уклонения от предоставления информации о деятельности сервиса, что подтвердилось по результатам судебных разбирательств", - говорится в сообщении.

В этой связи по многочисленным жалобам водителей и потребителей сервиса, в отношении компании начато антимонопольное расследование по признакам установления монопольно высоких цен.

"Комиссия Яндекс.Такси является самой высокой на рынке и начинается от 17 процентов с учётом НДС. Помимо, "Яндекс.Такси" комиссию от четырёх процентов с водителей взимают таксопарки-партнёры. Данные обстоятельства приводят к общему удорожанию стоимости услуг такси и возлагают чрезмерную нагрузку на водителей сервиса. "Яндекс.Такси" обжаловало приказ антимонопольного органа о начале расследования", - сообщили в АЗРК.

Суд первой инстанции учёл доводы агентства по защите и развитию конкуренции и встал на сторону ведомства.