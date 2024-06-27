Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция пройдёт в Астане 3-5 сентября

Конференция будет посвящена теме цифровой инклюзии и трансформации. Соглашение о её проведении между правительством Казахстана и ООН ратифицировал Сенат, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По информации профильного комитета Сената, экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана на 79 сессии комиссии, состоявшейся в мае 2023 года, приняла приглашение правительства Казахстана провести Азиатско-Тихоокеанскую министерскую конференцию цифровой инклюзии и трансформации. Данная инициатива поддержана всеми 62 странами-участниками Азиатско-Тихоокеанского региона.

Конференция состоится в Астане с 3 по 5 сентября 2024 года.

"В рамках мероприятия будут продемонстрированы казахстанские IТ-решения международным участникам, увеличена инвестиционная привлекательность страны, а также экспортный потенциал Казахстана, обеспечено развитие регионального цифрового сотрудничества", - сказал депутат Шакарым Буктугутов.

На конференции будет рассматриваться вопрос создания в Алматы Центра цифровых решений ООН. Открытие данного Центра призвано обеспечить получение прямого доступа отечественным специалистам передового опыта ООН, создание Казахстаном с участием международных специалистов цифровых решений и уменьшение цифрового разрыва между странами.

В конференции примут участие члены и ассоциированные члены ЭСКАТО, других государств, организаций, специализированные и смежные учреждения ООН.

Также отмечено, что в соответствии с Соглашением устанавливается особый порядок выдачи виз. Все участники будут иметь право на беспрепятственный въезд и выезд из Казахстана. Визы и разрешения на въезд при необходимости выдаются бесплатно, в кратчайшие сроки и не позднее, чем за две недели до даты открытия конференции.

Кроме того, в отношении конференции будет применяться Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН. Так, представителям членов и ассоциированных членов ЭСКАТО и государств будут предоставляться определенные привилегии и иммунитеты. К примеру, иммунитет от личного ареста или задержания и от наложения ареста на личный багаж, неприкосновенность всех бумаг и документов.

Наряду с этим, предусматривается обеспечение медицинским обслуживанием, необходимым для оказания первой помощи участникам конференции при возникновении чрезвычайных обстоятельств, транспортом, полицейской охраной для эффективного функционирования конференции в атмосфере безопасности и спокойствия, свободной от любого вмешательства.