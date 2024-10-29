Азиатский банк развития одобрил крупный заём для реконструкции дороги Кызылорда–Жезказган

Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление нацкомпании "КазАвтоЖол" займа под государственную гарантию на сумму до 291,49 миллиона долларов для реконструкции 208 километров дороги в центральном Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Проект позволит модернизировать существующую двухполосную автомагистраль, соединяющую Кызылорду с Жезказганом, административным центром Улытауской области. Реконструированная и климатически устойчивая дорога обеспечит всесезонный доступ и сократит время в пути с 4 до 2 часов.

"Улучшая коридор Кызылорда–Жезказган, мы устраняем критические инфраструктурные ограничения, которые препятствуют экономическому росту Казахстана и сбалансированному региональному экономическому развитию. Проектная дорога также имеет решающее значение для использования геостратегического преимущества Казахстана и стимулирования региональной и глобальной интеграции", - сказал гендиректор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

В банке отметили, что Казахстан, крупнейшая экономика в Центральной Азии, имеет все возможности стать мостом между Азией и Европой. Однако страна сталкивается со значительными трудностями в использовании своего стратегического положения из-за неэффективности и высоких затрат на транспорт и логистику. В стране также наблюдается высокий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий: 12,2 случая смерти на 100 000 человек в 2021 году.

С целью повышения безопасности дорожного движения проект включает в себя шумовые полосы, более безопасные пешеходные переходы и развязки. Ожидается, что эти меры значительно сократят количество аварий и повысят общую безопасность дорожного коридора.

Реконструкция также улучшит связь между тремя коридорами (1, 2 и 6) Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которые являются стратегическими торговыми маршрутами с соседними странами.