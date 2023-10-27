  • 28 Октября, 01:00
  • BAIGENEWS

Азиатские пара игры: сборная Казахстана по волейболу завоевала "серебро"

Вчера, 13:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
минтуризма и спорта Вчера, 13:38
Вчера, 13:38
411
Фото: минтуризма и спорта

Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль по волейболу сидя на Азиатских пара играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

В борьбе за золотую медаль сборная Казахстана уступила команде из Ирана.

Напоминаем, что на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана получила путёвку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже.

Самое читаемое

Наверх