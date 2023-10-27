Азиатские пара игры: сборная Казахстана по волейболу завоевала "серебро"
Вчера, 13:38
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Вчера, 13:38Вчера, 13:38
411Фото: минтуризма и спорта
Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль по волейболу сидя на Азиатских пара играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
В борьбе за золотую медаль сборная Казахстана уступила команде из Ирана.
Напоминаем, что на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана получила путёвку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже.
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