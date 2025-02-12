Результаты выступлений казахстанских спортсменов 11 февраля на IX зимних Азиатских играх-2025 представили в Минспорта, передаёт BaigeNews.kz.



Фристайл-акробатика

Сборная Казахстана стала чемпионом зимних Азиатских игр в синхронных прыжках среди мужчин. В составе команды выступили Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов.

В женском соревновании бронзовые медали завоевали Аяна Жолдас и Ардана Маханова.

Биатлон

В спринтерской гонке на 10 км среди мужчин победу одержал Владислав Киреев. Серебряным призёром стал его соотечественник Вадим Куралес.

Асет Дуйсенов финишировал шестым, Александр Мухин – седьмым.

Среди женщин Арина Крюкова заняла 4-е место, Ольга Полторанина – 5-е, Дарья Климина – 7-е, Полина Егорова – 13-е.

Конькобежный спорт

В забеге на 1000 метров среди мужчин Алтай Жардембекулы занял 9-е место, Роман Биназаров – 11-е, Артур Галиев – 14-е, Никита Важенин – 16-е.

Среди женщин Надежда Морозова финишировала 7-й, Дарья Важенина – 10-й, Кристина Шумекова – 14-й, Арина Ильяшенко – 16-й.

Сборная Казахстана заняла 4-е место в командной гонке преследования среди мужчин и женщин.

Кёрлинг

Женская сборная Казахстана одержала победу над командой Филиппин со счётом 5:4 в первом матче и 11:2 – во втором.

Мужская сборная уступила команде Южной Кореи со счётом 2:12.

Хоккей с шайбой

Мужская сборная Казахстана вышла в полуфинал, разгромив Гонконг в четвертьфинале со счётом 24:0.

Фигурное катание

В короткой программе среди мужчин лидер национальной сборной Михаил Шайдоров набрал 76,75 балла и занял 4-е место. Диас Жиренбаев с результатом 65,56 балла занимает 8-е место.

В соревнованиях по танцам на льду Бойсангр Датиев и Гаухар Наурызова заняли 5-е место.

Таким образом, по итогам соревновательного дня 11 февраля в активе сборной Казахстана три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.