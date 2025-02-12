Азиада: казахстанские спортсмены 11 февраля завоевали 13 медалей
По итогам соревновательного дня в активе сборной Казахстана три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
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Результаты выступлений казахстанских спортсменов 11 февраля на IX зимних Азиатских играх-2025 представили в Минспорта, передаёт BaigeNews.kz.
Фристайл-акробатика
Сборная Казахстана стала чемпионом зимних Азиатских игр в синхронных прыжках среди мужчин. В составе команды выступили Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов.
В женском соревновании бронзовые медали завоевали Аяна Жолдас и Ардана Маханова.
Биатлон
В спринтерской гонке на 10 км среди мужчин победу одержал Владислав Киреев. Серебряным призёром стал его соотечественник Вадим Куралес.
Асет Дуйсенов финишировал шестым, Александр Мухин – седьмым.
Среди женщин Арина Крюкова заняла 4-е место, Ольга Полторанина – 5-е, Дарья Климина – 7-е, Полина Егорова – 13-е.
Конькобежный спорт
В забеге на 1000 метров среди мужчин Алтай Жардембекулы занял 9-е место, Роман Биназаров – 11-е, Артур Галиев – 14-е, Никита Важенин – 16-е.
Среди женщин Надежда Морозова финишировала 7-й, Дарья Важенина – 10-й, Кристина Шумекова – 14-й, Арина Ильяшенко – 16-й.
Сборная Казахстана заняла 4-е место в командной гонке преследования среди мужчин и женщин.
Кёрлинг
Женская сборная Казахстана одержала победу над командой Филиппин со счётом 5:4 в первом матче и 11:2 – во втором.
Мужская сборная уступила команде Южной Кореи со счётом 2:12.
Хоккей с шайбой
Мужская сборная Казахстана вышла в полуфинал, разгромив Гонконг в четвертьфинале со счётом 24:0.
Фигурное катание
В короткой программе среди мужчин лидер национальной сборной Михаил Шайдоров набрал 76,75 балла и занял 4-е место. Диас Жиренбаев с результатом 65,56 балла занимает 8-е место.
В соревнованиях по танцам на льду Бойсангр Датиев и Гаухар Наурызова заняли 5-е место.
Таким образом, по итогам соревновательного дня 11 февраля в активе сборной Казахстана три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
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