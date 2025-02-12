Азиада: Казахстанцы заняли пятое место в танцах на льду
Сегодня спортсмены выступили с произвольной программой.
Сегодня, 17:37
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Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
105Фото: НОК РК
Казахстанские фигуристы Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова завершили выступление на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.
Они представляли страну в танцах на льду. 12 февраля спортсмены выступили с программой произвольного танца.
Датиев и Наурызова набрали 87,14 балла. В сумме у казахстанских фигуристов 142,16 и итоговое пятое место.
Победу одержал дуэт из Японии Утана Ёшида/Мамая Морита - 173,31.
Второе место осталось за Юнфей Рен/Чжанинь Ксинь (Китай) - 171,25 балла. Бронзовую медаль завоевали японцы Азуса Танака и Шинго Нишияма - 163,71.