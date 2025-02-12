  • 12 Февраля, 18:46
  • BAIGENEWS

Азиада: Казахстанцы заняли пятое место в танцах на льду

Сегодня спортсмены выступили с произвольной программой.

Сегодня, 17:37
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НОК РК Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
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Фото: НОК РК

Казахстанские фигуристы Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова завершили выступление на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.

Они представляли страну в танцах на льду. 12 февраля спортсмены выступили с программой произвольного танца.

Датиев и Наурызова набрали 87,14 балла. В сумме у казахстанских фигуристов 142,16 и итоговое пятое место. 

Победу одержал дуэт из Японии Утана Ёшида/Мамая Морита - 173,31.

Второе место осталось за Юнфей Рен/Чжанинь Ксинь (Китай) - 171,25 балла. Бронзовую медаль завоевали японцы Азуса Танака и Шинго Нишияма - 163,71.

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