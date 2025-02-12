Казахстанские фигуристы Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова завершили выступление на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.

Они представляли страну в танцах на льду. 12 февраля спортсмены выступили с программой произвольного танца.

Датиев и Наурызова набрали 87,14 балла. В сумме у казахстанских фигуристов 142,16 и итоговое пятое место.

Победу одержал дуэт из Японии Утана Ёшида/Мамая Морита - 173,31.

Второе место осталось за Юнфей Рен/Чжанинь Ксинь (Китай) - 171,25 балла. Бронзовую медаль завоевали японцы Азуса Танака и Шинго Нишияма - 163,71.