Азиада-2025: Женская сборная Казахстана по хоккею победила Тайбэй
Для Казахстана эта победа стала третьей в трёх матчах.
Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43Сегодня, 18:43
162Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Женская команда Казахстана по хоккею выиграла матч группового раунда в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Наша сборная с крупным счётом обыграла Тайбэй. Казахстанки отправили в ворота соперниц пять шайб, при этом пропустив только одну.
Для Казахстана эта победа стала третьей в трёх матчах.
9 февраля команда проведёт встречу со сборной Южной Кореи.
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