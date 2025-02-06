Женская команда Казахстана по хоккею выиграла матч группового раунда в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Наша сборная с крупным счётом обыграла Тайбэй. Казахстанки отправили в ворота соперниц пять шайб, при этом пропустив только одну.

Для Казахстана эта победа стала третьей в трёх матчах.

9 февраля команда проведёт встречу со сборной Южной Кореи.