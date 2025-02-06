  • 6 Февраля, 20:14
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Азиада-2025: Женская сборная Казахстана по хоккею победила Тайбэй

Для Казахстана эта победа стала третьей в трёх матчах.

Сегодня, 18:43
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Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
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Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Женская команда Казахстана по хоккею выиграла матч группового раунда в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Наша сборная с крупным счётом обыграла Тайбэй. Казахстанки отправили в ворота соперниц пять шайб, при этом пропустив только одну.

Для Казахстана эта победа стала третьей в трёх матчах.

9 февраля команда проведёт встречу со сборной Южной Кореи.

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