Азиада-2025: женская команда Казахстана по керлингу вышла в полуфинал
Спортсменки со счетом обыграли Гонконг.
Сегодня, 10:16
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Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
19Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Женская команда Казахстана по керлингу успешно преодолела групповой раунд Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В заключительном матче наши спортсменки со счетом 6:3 обыграли Гонконг. Эта победа в итоге позволила сборной выйти в полуфинал.
За выход в финал казахстанки сыграют с Южной Кореей. Встреча состоится сегодня, 13 февраля. Начало в 16.00.
Напомним, Казахстан выиграл 16-ю медаль на Азиаде-2025.