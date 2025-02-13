Женская команда Казахстана по керлингу успешно преодолела групповой раунд Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В заключительном матче наши спортсменки со счетом 6:3 обыграли Гонконг. Эта победа в итоге позволила сборной выйти в полуфинал.

За выход в финал казахстанки сыграют с Южной Кореей. Встреча состоится сегодня, 13 февраля. Начало в 16.00.

Напомним, Казахстан выиграл 16-ю медаль на Азиаде-2025.