Азиада-2025: третью медаль Казахстану принёс лыжник Константин Борцов
Он завоевал бронзу.
Сегодня, 12:08
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Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
178Фото: Нұрғали Жұмағазы/ДРС
Казахстанский лыжник Константин Борцов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта МТС РК.
Он пришёл к финишу с результатом 2:58.28.
Эта награда стала третьей в копилке сборной Казахстана.
Напомним, первое серебро Азиады стране принесла сборная по шорт-треку, вторую серебряную медаль завоевал конькобежец Евгений Кошкин.
Между тем, мужская сборная по хоккею в Харбине одолела Японию и готовится к матчу с Южной Кореей.
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