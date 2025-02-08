Казахстанский лыжник Константин Борцов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта МТС РК.

Он пришёл к финишу с результатом 2:58.28.

Эта награда стала третьей в копилке сборной Казахстана.

Напомним, первое серебро Азиады стране принесла сборная по шорт-треку, вторую серебряную медаль завоевал конькобежец Евгений Кошкин.

Между тем, мужская сборная по хоккею в Харбине одолела Японию и готовится к матчу с Южной Кореей.