Азиада-2025: сколько медалей завоевали казахстанцы за 9 февраля
В этот день шорт-трекисты порадовали болельщиков первым золотом.
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В Министерстве туризма и спорта страны подвели итоги соревнований на IX Зимних Азиатских играх-2025 за 9 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
Шорт-трек
В эстафете на 5000 метров мужская сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль для страны. В составе команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Джаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.
В эстафете на 3000 метров среди женщин сборная Казахстана завоевала серебряную медаль. В состав команды вошли Яна Хан, Ольга Тихонова, Малика Ермек, Зейнеп Кумархан, Алина Ажгалиева и Мадина Жанбусинова.
В индивидуальных соревнованиях на 1000 метров среди женщин: Ольга Тихонова выбыла в четвертьфинале, Алина Ажгалиева выступила в финале B, Малика Ермек не прошла квалификацию в финале А.
В индивидуальных соревнованиях на 1000 метров среди мужчин: Айбек Насен выбыл в четвертьфинале, Адиль Галиахметов и Глеб Ивченко соревновались в финале B.
Конькобежный спорт
Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль зимних Азиатских игр в командном спринте. В составе команды выступили Кристина Силаева, Дарья Важенина и Надежда Морозова.
В забеге на 500 метров среди женщин: Кристина Силаева заняла 8-е место, Инесса Шумекова – 14-е, Дарья Важенина – 15-е, Маргарита Галиева – 17-е.
В забеге на 5000 метров среди мужчин: Вадим Якубовский занял 9-е место, Бакдаулет Сагатов – 12-е, Виталий Щиголев – 13-е.
Фристайл-акробатика: Аяна Жолдас завоевала бронзовую медаль в финале зимних Азиатских игр, набрав 76,54 балла. Ардана Маханова не смогла выйти в финал.
В мужских соревнованиях: Роман Иванов не прошёл квалификацию, Уланбатыр Умирзаков и Асылхан Асан заняли 5-е и 6-е места соответственно.
Кёрлинг
Женская сборная Казахстана уступила команде Японии со счётом 4:10, но одержала победу над сборной Тайбэя – 10:5.
Хоккей с шайбой
Женская сборная Казахстана в решающем матче группового этапа встретилась с командой Южной Кореи и одержала победу в овертайме – 1:0.
Ски-альпинизм
В мужских соревнованиях Тимур Артюхин и Чингиз Байкашев не прошли квалификацию, Нияз Жанузаков и Денис Власов завершили выступление в полуфинале.
В женской гонке Асем Назырова не смогла выйти в финал.
Горнолыжный спорт среди мужчин
Команда Казахстана по горнолыжному спорту провела заключительный старт в слаломе. По итогам двух попыток в итоговый зачёт попал только Захар Кучин. Он занял 11 место. В первой попытке Ростислав Хохлов и Данил Сысоев не смогли финишировать. Алексей Кулаков, который справился с первым заездом, получил дисквалификацию во втором.
Всего к этому часу в копилке Казахстана семь медалей: одна золотая, четыре серебряных и две бронзовых.
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