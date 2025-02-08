В Министерстве туризма и спорта Казахстана подвели итоги субботних выступлений казахстанских спорсменов на IX Зимних Азиатских играх в Харбине, передаёт BaigeNews.kz.

8 февраля в копилке страны — три медали Азиады. Все они серебряные: первое серебро стране принесла сборная по шорт-треку, вторую серебряную медаль завоевал конькобежец Евгений Кошкин. Третьей стала бронза Константина Борцова, которая после скандала и дисквалификации японского спорсмена и перераспределения наград превратилась в серебро. Подробный обзор этого дня для казахстанских спортсменов предоставлен ниже:

Шорт-трек (мужчины и женщины): 2000 м (смешанная команда)

В финале смешанной эстафеты на 2000 метров сборная Казахстана завоевала серебряную медаль. В составе команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Алина Ажгалиева.

1500 м: Мадина Жанбусинова и Ольга Тихонова, выступавшие на дистанции 1500 метров, дошли до полуфинала. Алина Ажгалиева — до финала. В мужском соревновании в финале соревновались Адиль Галиахметов и Денис Никиша, в полуфинал вышел Глеб Ивченко.

500 м: В гонке на 500 метров Зейнеп Кумархан и Мерсайд Джаксыбаев не смогли выйти из четвертьфинала, Денис Никиша — из полуфинала. Маликамекек и Абзал Ажигалиев выступили в финале.

Конькобежный спорт (мужчины и женщины)

100 м: Серебряным призёром в гонке на 100 метров стал наш соотечественник Евгений Кошкин. Он преодолел указанную дистанцию за 9,47 секунды. Этот показатель стал был рекордом Азии. Однако китайский спортсмен побил рекорд с результатом 9,35 секунды.

Также на этой дистанции Алтай Жардембекулы финишировал четвёртым, Артур Галиев — двенадцатым, Никита Важенин — пятнадцатым.

В женском соревновании Кристина Силаева заняла 8-е место, Инесса Шумекова — 12-е, Маргарита Галиева — 13-е, Дарья Важенина — 14-е.

1500 м: В гонке на 1500 метров Нуралы Акжол занял 8-е место, Демян Гаврилов — 9-е, Роман Биназаров — 10-е и Бакдаулет Сагатов — 15-е.

А Надежда Морозова заняла 8-е место, Кристина Шумекова — 10-е, Мария Деген — 14-е, Арина Илиаченко — 16-е.

Лыжные гонки (мужчины и женщины)

В мужском спринте серебряным призёром стал спортсмен сборной Константин Борцов, в финале выступил Олжас Климин. Ильяс Исабек и Владислав Ковалев не смогли выйти в полуфинал.

В женском спринте Мария Люфт и Ксения Шалыгина проиграли в полуфинале, Дарья Ряжко и Надежда Степашкина выступили в финале.

Горнолыжный спорт (женщины)

В этом соревновании Мария Шкабарова и Ксения Бережная заняли 9-е и 10-е места, а Александра Скороходова и Александра Троицкая не смогли финишировать.

Хоккей с шайбой (мужчины)

Мужская сборная Казахстана в очередном матче обыграла Японию со счётом 4:1.

После вручения наград Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов и президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин встретились с призерами шорт-трека и конькобежного спорта, которые завоевали серебряные медали для страны на зимних Азиатских играх в Харбине, и поздравили их с успехом.