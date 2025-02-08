Казахстанский лыжник Константин Борцов, финишировавший третьим в финале Азиады-2025 в Харбине, получит в итоге серебряную медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Перераспределение наград по итогам мужского спринта произошло после дисквалификации японского спортсмена Харуки Ямашиты из-за "применения запрещенных материалов для гонок".

Таким образом, Константин Борцов стал серебряным призером Игр. На третью строчку поднялся Салике Саймухайер из Китая.

Напомним, к этому часу в копилке Казахстана на Азиаде три медали. Первое серебро стране принесла сборная по шорт-треку, вторую серебряную медаль завоевал конькобежец Евгений Кошкин. Третьей стала бронза Борцова, которая после перераспределения превратилась в серебро.

Между тем, мужская сборная по хоккею в Харбине одолела Японию и готовится к матчу с Южной Кореей.