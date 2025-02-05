Мужская команда Казахстана по хоккею одержала очередную победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

На этот раз наши хоккеисты обыграли сборную Китая. Встреча группового раунда завершилась со счётом 6:1.

Днём ранее казахстанцы выиграли у Таиланда.

Игрок сборной Казахстана Адиль Бекетаев оценил матч так:

"Соперники очень хорошо сыграли в обороне. Плюс у них надёжный вратарь. Мы достаточно много бросали. И до определённого времени они уверенно играли в обороне. Да, у Китая нет сильной атакующей линии. Однако защита на хорошем уровне. Плюс сейчас все добавляют в хоккее. И не будет такого, что счёт 20-30:0 в нашу пользу. Мы сыграли хорошо. И у соперников особо не было шансов, кроме момента с реализованным большинством", - озвучил Бекетаев.