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Азиада-2025: Сборная Казахстана по хоккею с крупным счётом обыграла Китай

Встреча группового раунда завершилась со счётом 6:1.

Сегодня, 19:45
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Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
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Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Мужская команда Казахстана по хоккею одержала очередную победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

На этот раз наши хоккеисты обыграли сборную Китая. Встреча группового раунда завершилась со счётом 6:1.

Днём ранее казахстанцы выиграли у Таиланда.

Игрок сборной Казахстана Адиль Бекетаев оценил матч так:  

"Соперники очень хорошо сыграли в обороне. Плюс у них надёжный вратарь. Мы достаточно много бросали. И до определённого времени они уверенно играли в обороне. Да, у Китая нет сильной атакующей линии. Однако защита на хорошем уровне. Плюс сейчас все добавляют в хоккее. И не будет такого, что счёт 20-30:0 в нашу пользу. Мы сыграли хорошо. И у соперников особо не было шансов, кроме момента с реализованным большинством", - озвучил Бекетаев.

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