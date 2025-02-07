Сборная Казахстана по хоккею провела свой третий матч на групповом этапе Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками подопечных Олега Болякина стала команда Китайского Тайбэя. Первый период завершился со счетом 5:0 в пользу Казахстана — отличились Андрей Буяльский, Артем Лихотников, Евгений Рымарев и Кирилл Панюков (дубль). Во втором отрезке казахстанские хоккеисты забросили еще пять шайб, их на свой счет записали Алихан Омирбеков (дубль), Артем Королев, Кирилл Савицкий, а Панюков оформил хет-трик. Заключительная треть ознаменовалась еще семью голами в исполнении Самата Данияра, Дмитрия Гренца, Руслана Оспанова (дважды), всё того же Кирилла Панюкова, Александра Борисевича и Дениса Чапорова. Итог — 17:0 в пользу сборной Казахстана.

8 февраля Казахстан сыграет против сборной Японии, а 10 февраля встретится с Южной Кореей.