Казахстанская сборная встретилась на льду с Южной Кореей, передаёт BaigeNews.kz. Соперники вышли вперед в первом периоде.

Нашей команде удалось отыграться только в третьем - забил Артем Лихотников. Точку в матче поставил Роман Старченко.

2:1 - Казахстан выиграл все пять матчей группового раунда и вышел в плей-офф с первого места.