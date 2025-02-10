Азиада-2025: сборная Казахстана по хоккею обыграла Южную Корею
Мужская команда Казахстана по хоккею провела заключительный матч группового раунда в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай).
Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
137Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Казахстанская сборная встретилась на льду с Южной Кореей, передаёт BaigeNews.kz. Соперники вышли вперед в первом периоде.
Нашей команде удалось отыграться только в третьем - забил Артем Лихотников. Точку в матче поставил Роман Старченко.
2:1 - Казахстан выиграл все пять матчей группового раунда и вышел в плей-офф с первого места.
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