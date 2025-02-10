  • 10 Февраля, 14:26
  • BAIGENEWS

Азиада-2025: сборная Казахстана по хоккею обыграла Южную Корею

Мужская команда Казахстана по хоккею провела заключительный матч группового раунда в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай).

Сегодня, 13:39
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Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39
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Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанская сборная встретилась на льду с Южной Кореей, передаёт BaigeNews.kz. Соперники вышли вперед в первом периоде.

Нашей команде удалось отыграться только в третьем - забил Артем Лихотников. Точку в матче поставил Роман Старченко.

2:1 - Казахстан выиграл все пять матчей группового раунда и вышел в плей-офф с первого места. 

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