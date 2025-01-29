Считанные дни остались до первого выступления спортсменов сборной Казахстана на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай). Официальное открытие соревнований состоится 7 февраля, однако атлеты вступят в борьбу за награды третьего числа, передаёт BaigeNews.kz.

Olympic.kz подготовил полное расписание спортивных событий с участием казахстанских атлетов.

3 февраля

Хоккей с шайбой. Женщины, групповой раунд

Казахстан - Гонконг

Начало: 22:30 (время Астаны)

4 февраля

Керлинг, смешанные пары. Групповой раунд

Китай – Казахстан

Начало: 13:00

Хоккей с шайбой, мужчины. Групповой раунд

Казахстан - Таиланд

Начало: 19:00

Хоккей с шайбой, женщины. Групповой раунд.

Казахстан - Таиланд

Начало: 22:30

5 февраля

Керлинг, смешанные пары. Групповой раунд

Казахстан – Катар; Казахстан - Южная Корея

Начало: 17:00; 21:00

Хоккей с шайбой, мужчины. Групповой раунд

Казахстан - Китай

Начало: 23:00

6 февраля

Керлинг, смешанные пары. Групповой раунд

Казахстан – Кыргызстан; Казахстан - Филиппины

Начало: 17:00; 21:00

Хоккей с шайбой, женщины. Групповой раунд

Казахстан – Тайбэй

Начало: 22:30

7 февраля

Хоккей с шайбой, мужчины. Групповой раунд

Казахстан - Тайбэй

Начало: 12:00

Шорт-трек, мужчины и женщины, смешанная эстафетная команда. 500, 1000, 1500 метров, эстафета (предварительные раунды, 1/4, 1/2)

Участники: Ольга Тихонова, Малика Ермек, Яна Хан, Зейнеп Кумаркан, Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Айбек Насен, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко

Начало: 12:00; 13:27; 14:24; 15:35

Керлинг, смешанные пары. Групповой раунд, полуфинал - начало: 12:00; 16:00

Открытие зимних Азиатских игр-2025. Начало в 23:00

8 февраля

Керлинг, смешанные пары. Матч за 3-е место. Финал - начало в 12:00

Шорт-трек, мужчины и женщины, смешанная эстафетная команда. 500, 1000, 1500 метров, эстафета (1/4, 1/2, финалы)

Кто: Ольга Тихонова, Малика Ермек, Яна Хан, Зейнеп Кумаркан, Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Айбек Насен, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко

Начало: 13:00; 13:27; 14:18; 15:00; 15:40; 16:11

Горнолыжный спорт, женщины. Слалом

Кто: Александра Троицкая, Александра Скороходова, Мария Шкабарова, Ксения Бережная

Начало: 13:00

Лыжные гонки, мужчины и женщины. Спринт, квалификация и финалы

Кто: Мария Люфт, Дарья Ряжко, Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина, Илияс Исабек, Владислав Ковалев, Ернар Нурсбеков

Начало: 14:00; 16:00

Хоккей с шайбой, мужчины. Групповой раунд

Япония – Казахстан

Начало: 15:00

Конькобежный спорт, мужчины и женщины. 100 и 1500 метров. Финалы

Кто: Никита Важенин, Артур Галиев, Алтай Жардембекулы, Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Инесса Шумекова, Маргарита Галиева, Роман Биназаров, Демьян Гаврилов, Бакдаулет Сагатов, Виталий Щиголев, Нуралы Акжол, Вадим Якубовский, Елизавета Голубева, Марина Деген, Кристина Шумекова, Надежда Морозова, Арина Ильященко, Дарья Важенина

Начало: 15:00; 15:34; 16:30; 17:39

9 февраля

Керлинг, женщины. Групповой раунд

Казахстан – Япония

Начало: 12:00

Керлинг, мужчины. Групповой раунд

Тайбэй - Казахстан

Начало: 16:00

Шорт-трек, мужчины и женщины. 1000 метров, мужская и женская эстафеты. 14, 1/2, финалы

Кто: Малика Ермек, Ольга Тихонова, Алина Ажгалиева, Айбек Насен, Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов, команды Казахстана

Начало: 13:00; 14:55; 15:42

Горнолыжный спорт, мужчины. Слалом,

Кто: Ростислав Хохлов, Захар Кучин, Алексей Кулаков, Данил Сысоев

Фристайл-акробатика, мужчины и женщины. Финальные выступления

Кто: Аяна Жолдас, Ардана Маханова, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Райымкул, Уланбакир Умурзаков, Роман Иванов, Асан Асылхан

Начало: 13:00; 14:00

Ски-альпинизм, мужчины и женщины. Спринт. Квалификация, четвертьфинал, полуфинал, финал

Кто: Тимур Артюхин, Денис Власов, Нияз Джанзаков, Шынгыс Байкашев, Асем Назырова

Начало: 13:30

Лыжные гонки, женщины. Гонка на 5 километров

Кто: Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, Камила Елгазинова, Ксения Шалыгина

Начало: 14:00

Конькобежный спорт, мужчины (5000 метров) и женщины (500 метров), женский командный спринт. Финалы

Кто: Виталий Щиголев, Демьян Гаврилов, Бакдаулет Сагатов, Вадим Якубовский, Надежда Морозова, Кристина Силаева, Инесса Шумекова, Дарья Важенина, команда Казахстана

Начало: 15:00

Хоккей с шайбой, женщины. Групповой раунд

Южная Корея - Казахстан

Начало: 18:30

10 февраля

Керлинг, женщины. Групповой раунд

Тайбэй – Казахстан, Казахстан - Китай

Начало: 12:00; 22:00

Керлинг, мужчины. Групповой раунд

Казахстан – Филиппины

Начало: 12:00

Фристайл-акробатика. Смешанные командные соревнования - начало в 14:00

Лыжные гонки, мужчины. Гонка на 10 километров

Кто: Наиль Башмаков, Константин Борцов, Олжас Климин, Владислав Ковалев

Начало: 14:00

Конькобежный спорт, мужчины (500 метров), женщины (3000 метров), мужской командный спринт. Финалы

Кто: Роман Биназаров, Артур Галиев, Евгений Кошкин, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Мария Деген, Надежда Морозова, Кристина Шумекова, команда Казахстана

Начало: 15:00; 16:40; 17:08

Хоккей с шайбой, мужчины. Групповой раунд

Казахстан – Южная Корея

Начало: 15:00

11 февраля

Керлинг. Женщины. Групповой раунд

Казахстан – Филиппины, Казахстан – Катар

Начало: 12:00; 22:00

Керлинг. Мужчины. Групповой раунд

Казахстан - Южная Корея

Начало: 17:00

Биатлон, мужчины и женщины. Спринт

Кто: Елизавета Белецкая, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Полина Егорова, Асет Дюсенов, Владислав Киреев, Вадим Куралес, Александр Мухин

Фристайл-акробатика, синхронные прыжки

Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 14:00

Конькобежный спорт, мужчины и женщины. 1000 метров, командная гонка преследования - начало в 15:00

Фигурное катание, одиночное катание (мужчины), танцы на льду. Короткая программа

Кто: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, Гаухар Наурызова, Бойсангур Датиев

Начало: 17:00

Хоккей с шайбой, мужчины. 1/4. Начало в 19:00

12 февраля

Керлинг. Женщины. Групповой раунд

Южная Корея - Казахстан; Казахстан - Таиланд

Начало: 12:00; 22:00

Керлинг. Мужчины. Групповой раунд

Кыргызстан - Казахстан

Начало: 17:00

Ски-альпинизм. Смешанная эстафета. Квалификация и финал, 13:30

Лыжные гонки, мужчины и женщины. Эстафета, 14:00

Фигурное катание. Женщины, короткая программа; танцы на льду, произвольная программа

Кто: Софья Самоделкина, София Фарафонова, Бойсангур Датиев, Гаухар Наурызова

Начало: 16:30

13 февраля

Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой раунд, полуфиналы, начало в 12:00

Биатлон. Эстафеты, начало в 13:00

Фигурное катание, мужчины и женщины. Произвольная программа

Кто: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, Софья Самоделкина, София Фарафонова

Начало: 16:00

14 февраля

Хоккей с шайбой. Мужские и женские финалы и матчи за 3-е место. Начало в 13:00

Керлинг. Мужские и женские финалы и матчи за 3-е место. Начало в 12:00

Закрытие зимних Азиатских игр-2025. Начало в 23:00

В прямом эфире Азиаду будет транслировать телеканал Qazsport.