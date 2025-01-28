Объявлен полный состав сборной Казахстана на участие в зимних Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Страну на предстоящем мультиспортивном событии представят 137 спортсменов.

Биатлон: Кирилл Бауэр, Асет Дюсенов, Владислав Киреев, Вадим Куралес, Александр Мухин, Дарья Климина, Арина Крюкова, Ольга Полторанина, Елизавета Белецкая, Полина Егорова.

Горнолыжный спорт: Захар Кучин, Ростислав Хохлов, Алексей Кулаков, Данил Сысоев, Александра Троицкая, Ксения Бережная, Мария Шкабарова, Александра Скороходова.

Ски-альпинизм: Тимур Артюхин, Шынгыс Байкашев, Денис Власов, Нияз Джанзаков, Асем Назырова.

Керлинг: Ангелина Эбауер, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир, Регина Эбауер, Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов, Азизбек Надирбаев, Амина Какимжанова.

Конькобежный спорт: Надежда Морозова, Кристина Шумекова, Инесса Шумекова, Кристина Силаева, Алина Шумекова, Арина Ильященко, Маргарита Галиева, Дарья Важенина, Мария Деген, Елизавета Голубева, Виталий Щиголев, Нуралы Акжол, Бакдаулет Сагатов, Артур Галиев, Роман Биназаров, Евгений Кошкин, Алтай Жардембекулы, Никита Важенин, Вадим Якубовский, Демьян Гаврилов.

Лыжные гонки: Надежда Степашкина, Дарья Ряжко, Камила Елгазинова, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Мария Люфт, Илияс Исабек, Наиль Башмаков, Ернар Нурсебеков, Олжас Климин, Владислав Ковалев, Константин Борцов.

Фристайл-акробатика: Ардана Маханова, Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Динмухаммед Райымкулов, Уланбакир Умурзаков, Асылхан Асан.

Фигурное катание: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, София Фарафонова, Софья Самоделкина, Бойсангур Датиев, Гаухар Наурызова.

Хоккей с шайбой

Мужчины: Андрей Шутов ("Барыс", Астана), Максим Павленко ("Рязань-ВДВ", ВХЛ), Джелал-ад-Дин Амирбеков ("Магнитка", ВХЛ), Иван Степаненко ("Хумо", Ташкент), Темирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Адиль Бекетаев, Самат Данияр (все - "Барыс", Астана), Дмитрий Бреус ("Торпедо", КХЛ), Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау), Артем Королев, Роман Старченко, Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Руслан Оспанов (все - "Барыс", Астана), Дмитрий Гренц, Артём Лихотников (оба - "Хумо", Ташкент), Александр Борисевич ("Сарыарка", Караганда), Андрей Буяльский, Денис Чапоров ("Арлан", Кокшетау), Вячеслав Колесников ("Номад", Астана), Евгений Рымарев ("Юнисон", ВХЛ).

Женщины: Полина Говтва ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Арина Щеколова ("Томирис", Астана), Полина Яковлева, Катрин Мескини, ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Юлия Буторина, Дария Молдабай, Александра Воронова ("Томирис", Астана), Аида Олжабаева, Анна Пяткова, ("Айсулу", Алматы), София Зубкова, Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы, Златоцвета Феоктистова ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Мадина Турсынова, Татьяна Королева, Пернеш Ашимова, Лариса Свиридова, Малика Алдабергенова, Алина Иванченко ("Айсулу", Алматы), Александра Шегай, Анастасия Оразбаева, Екатерина Куценко, Надежда Филимонова ("Томирис", Астана).

Шорт-трек: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Мерсаид Жаксыбаев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Айбек Насен, Ольга Тихонова, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова, Зейнеп Кумаркан.

Знаменосцами будут Ольга Тихонова (шорт-трек) и Адиль Бекетаев (хоккей).