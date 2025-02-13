Азиада-2025: мужская команда Казахстана по биатлону стала второй
Биатлонисты завершили Азиаду с четырьмя медалями.
Сегодня, 13:14
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Сегодня, 13:14Сегодня, 13:14
119Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
Мужская команда Казахстана по биатлону поднялась на вторую ступень пьедестала Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Биатлонисты показали второй результат в эстафетной гонке.
Медаль стране принесли Александр Мухин, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр и Владислав Киреев.
Первое место заняла сборная Японии, третьим финишировал Китай.
Добавим, что биатлонисты завершили Азиаду с четырьмя медалями. Владислав Киреев стал первым в спринте. В этом же виде программы Вадим Куралес взял "серебро". Женская команда была третьей в эстафете, а мужская - второй.
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