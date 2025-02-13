Мужская команда Казахстана по биатлону поднялась на вторую ступень пьедестала Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Биатлонисты показали второй результат в эстафетной гонке.

Медаль стране принесли Александр Мухин, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр и Владислав Киреев.

Первое место заняла сборная Японии, третьим финишировал Китай.

Добавим, что биатлонисты завершили Азиаду с четырьмя медалями. Владислав Киреев стал первым в спринте. В этом же виде программы Вадим Куралес взял "серебро". Женская команда была третьей в эстафете, а мужская - второй.