  • 6 Февраля, 15:34
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Азиада-2025: казахстанские керлингисты триумфально выиграли второй матч подряд

Противостояние завершилось со счетом 12:5.

Сегодня, 14:11
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Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11
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Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Представители команды Казахстана по керлингу Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев одержали вторую победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сегодня, 6 февраля, спортсмены провели матч группового раунда соревнований среди смешанных пар против Кыргызстана. 

Противостояние завершилось со счетом 12:5 в пользу казахстанского дуэта. 

Эта победа стала для команды второй подряд. Ранее был обыгран Катар.

После четырех матчей у Казахстана две победы и два поражения. Заключительную встречу этого раунда наши керлингисты проведут сегодня против Филиппин.

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