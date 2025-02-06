Азиада-2025: казахстанские керлингисты триумфально выиграли второй матч подряд
Противостояние завершилось со счетом 12:5.
Сегодня, 14:11
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Сегодня, 14:11Сегодня, 14:11
139Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Представители команды Казахстана по керлингу Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев одержали вторую победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Сегодня, 6 февраля, спортсмены провели матч группового раунда соревнований среди смешанных пар против Кыргызстана.
Противостояние завершилось со счетом 12:5 в пользу казахстанского дуэта.
Эта победа стала для команды второй подряд. Ранее был обыгран Катар.
После четырех матчей у Казахстана две победы и два поражения. Заключительную встречу этого раунда наши керлингисты проведут сегодня против Филиппин.
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