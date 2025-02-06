Представители команды Казахстана по керлингу Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев одержали вторую победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сегодня, 6 февраля, спортсмены провели матч группового раунда соревнований среди смешанных пар против Кыргызстана.

Противостояние завершилось со счетом 12:5 в пользу казахстанского дуэта.

Эта победа стала для команды второй подряд. Ранее был обыгран Катар.

После четырех матчей у Казахстана две победы и два поражения. Заключительную встречу этого раунда наши керлингисты проведут сегодня против Филиппин.