  • 11 Февраля, 09:37
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Азиада-2025: казахстанские керлингистки одержали вторую победу

Казахстанские спортсменки встречались с Филиппинами.

Сегодня, 09:34
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Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 09:34
Сегодня, 09:34
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Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Женская команда Казахстана по керлингу одержала вторую победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В очередном матче группового раунда наши спортсменки встречались с Филиппинами.

В конкурентной игре победу праздновали казахстанки - 5:4.

Отметим, что ранее команда Казахстана обыграла Тайбэй. Два поражения нашей сборной нанесли Япония и Китай.

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