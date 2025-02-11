Женская команда Казахстана по керлингу одержала вторую победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В очередном матче группового раунда наши спортсменки встречались с Филиппинами.

В конкурентной игре победу праздновали казахстанки - 5:4.

Отметим, что ранее команда Казахстана обыграла Тайбэй. Два поражения нашей сборной нанесли Япония и Китай.