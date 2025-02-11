Азиада-2025: казахстанские керлингистки одержали вторую победу
Казахстанские спортсменки встречались с Филиппинами.
Сегодня, 09:34
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Сегодня, 09:34Сегодня, 09:34
15Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Женская команда Казахстана по керлингу одержала вторую победу на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В очередном матче группового раунда наши спортсменки встречались с Филиппинами.
В конкурентной игре победу праздновали казахстанки - 5:4.
Отметим, что ранее команда Казахстана обыграла Тайбэй. Два поражения нашей сборной нанесли Япония и Китай.
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