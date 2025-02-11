Мужская команда Казахстана по фристайл-акробатике принесла стране вторую золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены стали лучшими в синхронных прыжках. Шерзоду Хаширбаеву и Роману Иванову удалось обойти фаворитов - две команды Китая.

Во второй попытке фристайлистам удалось набрать 97,92 балла. Данный результат стал победным.

Следом расположился Китай - 93,48 балла. Третье место осталось также за китайцами - 91,57 балла.

Асан Асылхан и Динмухаммед Райымкулов стали четвертыми - 83,96 балла.

Отметим, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиады в этом виде спорта.

Напомним, женская команда Казахстана по керлингу одержала вторую победу на Азиатских играх-2025. Кроме того, казахстанские спортсмены выиграли на Азиатских играх-2025 в Харбине серебряную медаль фристайл-акробатике и бронзовую медаль лыжных гонок.