Азиада-2025: казахстанские фристайлисты завоевали историческое "золото"
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Мужская команда Казахстана по фристайл-акробатике принесла стране вторую золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Olympic.kz.
Наши спортсмены стали лучшими в синхронных прыжках. Шерзоду Хаширбаеву и Роману Иванову удалось обойти фаворитов - две команды Китая.
Во второй попытке фристайлистам удалось набрать 97,92 балла. Данный результат стал победным.
Следом расположился Китай - 93,48 балла. Третье место осталось также за китайцами - 91,57 балла.
Асан Асылхан и Динмухаммед Райымкулов стали четвертыми - 83,96 балла.
Отметим, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиады в этом виде спорта.
Напомним, женская команда Казахстана по керлингу одержала вторую победу на Азиатских играх-2025. Кроме того, казахстанские спортсмены выиграли на Азиатских играх-2025 в Харбине серебряную медаль фристайл-акробатике и бронзовую медаль лыжных гонок.
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