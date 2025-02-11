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Азиада-2025: Казахстан завоевал "золото" и "серебро" в биатлоне

Владислав Киреев завоевал золотую медаль.

Сегодня, 12:03
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Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 12:03
Сегодня, 12:03
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Фото: Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана

Мужская команда Казахстана по биатлону завоевала две медали на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В спринте на старт вышли четыре казахстанца. В итоге Владислав Киреев завоевал золотую медаль. Следом финишировал Вадим Куралес, который только в этом сезоне начал выступать в составе основной сборной.

Третье место занял Гу Цан из Китая.

Асет Дюсенов показал шестой результат, а Александр Мухин - седьмой.

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