Мужская команда Казахстана по биатлону завоевала две медали на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В спринте на старт вышли четыре казахстанца. В итоге Владислав Киреев завоевал золотую медаль. Следом финишировал Вадим Куралес, который только в этом сезоне начал выступать в составе основной сборной.

Третье место занял Гу Цан из Китая.

Асет Дюсенов показал шестой результат, а Александр Мухин - седьмой.