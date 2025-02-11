Азиада-2025: Казахстан завоевал "золото" и "серебро" в биатлоне
Владислав Киреев завоевал золотую медаль.
Сегодня, 12:03
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Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
178Фото: Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана
Мужская команда Казахстана по биатлону завоевала две медали на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В спринте на старт вышли четыре казахстанца. В итоге Владислав Киреев завоевал золотую медаль. Следом финишировал Вадим Куралес, который только в этом сезоне начал выступать в составе основной сборной.
Третье место занял Гу Цан из Китая.
Асет Дюсенов показал шестой результат, а Александр Мухин - седьмой.
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