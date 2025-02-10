Казахстанские спортсмены выиграли на Азиатских играх-2025 в Харбине серебряную медаль фристайл-акробатике и бронзовую медаль лыжных гонок выиграли казахстанцы на Азиатских играх-2025 в Харбине, передаёт BaigeNews.kz.

"На зимних Азиатских играх в Харбине сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанной командной эстафете по фристайл-акробатике. Наши спортсмены продемонстрировали мощные прыжки, отличную технику и слаженную командную работу, уступив лишь сборной Китая, которая стала чемпионом соревнований. В составе команды выступили: Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Асан Асылхан, Динмухаммед Райымкул, Ардана Маханова", - говорится в сообщении Министерства туризма и спорта.

А казахстанский лыжник Олжас Климин завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км свободным стилем.

"Спортсмен национальной сборной Олжас Климин финишировал с результатом 21 минута 20,3 секунды, замкнув тройку лидеров. Золото и серебро завоевали представители Японии", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, женская сборная Казахстана по керлингу одержала победу на Азиаде-2025.