Сегодня, 12:59

Сегодня, 12:59

Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.

Мужская команда показала третий результат в эстафете 4 по 7,5 километра.

Медаль стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев.

Первое место заняла сборная Китая. Серебряную медаль завоевали японцы.

Добавим, что ранее в женской эстафете казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала.