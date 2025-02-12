Азиада-2025: Казахстан завоевал "бронзу" в лыжных гонках
Мужская команда показала третий результат.
Сегодня, 12:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
137Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана
Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.
Мужская команда показала третий результат в эстафете 4 по 7,5 километра.
Медаль стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев.
Первое место заняла сборная Китая. Серебряную медаль завоевали японцы.
Добавим, что ранее в женской эстафете казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала.