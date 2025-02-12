  • 12 Февраля, 14:12
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Азиада-2025: Казахстан завоевал "бронзу" в лыжных гонках

Мужская команда показала третий результат.

Сегодня, 12:59
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Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.

Мужская команда показала третий результат в эстафете 4 по 7,5 километра.

Медаль стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев.

Первое место заняла сборная Китая. Серебряную медаль завоевали японцы.

Добавим, что ранее в женской эстафете казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала.

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