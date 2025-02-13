На зимних Азиатских играх-2025 в Харбине прошла женская биатлонная эстафета 4×6 километров с двумя огневыми рубежами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победу в состязании одержали китайские спортсменки, "серебро" досталось Южной Корее, а бронзовыми призерками стали представительницы Казахстана в составе Ольги Полтораниной, Дарьи Климиной, Арины Крюковой и Елизаветы Белецкой. Их оставание от победительниц составило 55.8 секунд.

Для Казахстана эта медаль стала 16-й на Азиаде-2025 и шестой бронзовой, также в копилке страны: три "золота" и семь серебряных наград. Азиатские игры в Харбине закроются 14 февраля.