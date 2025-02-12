На Азиатских играх-2025 в Харбине состоялась лыжная эстафетная гонка 4×5 километров среди женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победительницами стали хозяйки соревнований - китаянки. Они завершили выступление с общим временем 53:59.3 и выиграли "золото" для своей страны. "Серебро" досталось лыжницам из Казахстана (+1:25.2), бронзовыми призерами стали японки (+2:38.8).

Сборную Казахстана в эстафете представляли Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина.

Таким образом, Казахстан завоевал 14-ю медаль на Азиаде-2025 и седьмую серебряную, также в копилке страны — три "золота" и четыре "бронзы".