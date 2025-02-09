  • 9 Февраля, 14:30
  • BAIGENEWS

Азиада-2025: Казахстан обыграл Тайпей в кёрлинге

Матч завершился со счётом 10:5.

Сегодня, 12:34
АВТОР
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Турар Казангапов Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34
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Фото: Турар Казангапов

Мужская сборная Казахстана по кёрлингу одержала победу над командой Тайпея в группе А на зимних Азиатских играх 2025 года. Матч завершился со счетом 10:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Следующая встреча состоится 10 февраля. Казахстанцы сыграют против сборной Филиппин.

Ранее женская сборная Казахстана по кёрлингу проиграла команде Японии.

Всего в копилке Казахстана на Азиаде-2025 в Харбине шесть медалей: одна золотая, четыре серебряных и одна бронзовая.

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