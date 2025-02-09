Азиада-2025: Казахстан обыграл Тайпей в кёрлинге
Матч завершился со счётом 10:5.
Сегодня, 12:34
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Сегодня, 12:34Сегодня, 12:34
159Фото: Турар Казангапов
Мужская сборная Казахстана по кёрлингу одержала победу над командой Тайпея в группе А на зимних Азиатских играх 2025 года. Матч завершился со счетом 10:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Следующая встреча состоится 10 февраля. Казахстанцы сыграют против сборной Филиппин.
Ранее женская сборная Казахстана по кёрлингу проиграла команде Японии.
Всего в копилке Казахстана на Азиаде-2025 в Харбине шесть медалей: одна золотая, четыре серебряных и одна бронзовая.
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