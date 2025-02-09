  • 9 Февраля, 11:46
  • BAIGENEWS

Азиада-2025: Асем Назырова вышла в полуфинал по ски-альпинизму

Она заняла пятое место в спринте.

Сегодня, 09:29
АВТОР
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Сали Сабиров Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
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Фото: Сали Сабиров

На зимних Азиатских играх 2025 года Асем Назырова заняла пятое место в четвертьфинале спринта среди женщин по ски-альпинизму, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Таким образом, Асем прошла в полуфинал.

Ранее представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место и принесла стране бронзу.

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