На зимних Азиатских играх 2025 года Асем Назырова заняла пятое место в четвертьфинале спринта среди женщин по ски-альпинизму, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Таким образом, Асем прошла в полуфинал.

Ранее представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место и принесла стране бронзу.