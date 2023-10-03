Азиада - 2023: как встречали казахстанских спортсменов в Алматы

Пловчиха Софья Сподаренко, сменившая в августе 2023 года спортивное гражданство с России на Казахстан, сняла на камеру встречу спортсменов, вернувшихся с Азиады в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменов по традиции встречали с размахом - оркестр, танцы и угощения.

"Опять шок. Мы дома. Встреча нашего самолёта. Сумбурная съёмка. Надеюсь видно/слышно баурсаки, национальные костюмы, флаги, как меня по имени выцепили вручить цветы, поздравления и фанфары. Мы так жутко торопимся, у ребят через 30 мин поезд дальше по Казахстану. Я дома. Но у меня их вещи", - пишет спортсменка у себя в телеграме.

Ранее сообщалось, чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко сменила спортивное гражданство и будет выступать за команду Казахстана.