Азиада - 2023: как встречали казахстанских спортсменов в Алматы
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
168Фото: insporttv.kz
Пловчиха Софья Сподаренко, сменившая в августе 2023 года спортивное гражданство с России на Казахстан, сняла на камеру встречу спортсменов, вернувшихся с Азиады в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Спортсменов по традиции встречали с размахом - оркестр, танцы и угощения.
"Опять шок. Мы дома. Встреча нашего самолёта. Сумбурная съёмка. Надеюсь видно/слышно баурсаки, национальные костюмы, флаги, как меня по имени выцепили вручить цветы, поздравления и фанфары. Мы так жутко торопимся, у ребят через 30 мин поезд дальше по Казахстану. Я дома. Но у меня их вещи", - пишет спортсменка у себя в телеграме.
Ранее сообщалось, чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко сменила спортивное гражданство и будет выступать за команду Казахстана.
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