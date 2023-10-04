Азиада – 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 4 октября

Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) на 4 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 10 видах спорта.

Начало соревнований указано по времени Астаны.



Вид спорта: Стрельба из лука, смешанные команды

Кто: Смешанная команда Казахстана

Начало: 07:00

Вид спорта: Греко-римская борьба, квалификация и финалы

Кто: Мейиржан Шермаханбет, Айдос Султангали, Максат Сайлау, Азат Садыков

Начало: 08:00

Вид спорта: Велоспорт на шоссе, женщины. Групповая гонка

Кто: Рината Султанова, Махаббат Умутжанова

Начало: 08:00

Вид спорта: Спортивное скалолазание, скоростная эстафета

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 09:00

Вид спорта: Бадминтон, одиночный и смешанный парный разряды

Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова

Начало: 08:00

Вид спорта: Бокс, женщины. Полуфиналы

Кто: Карина Ибрагимова, Наталья Богданова

Начало: 12:15, 17:00

Вид спорта: Волейбол, женщины

Кто: Казахстан - Таиланд

Начало: 12:30

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Групповой раунд

Кто: Казахстан - Сингапур

Начало: 13:00

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 13:00

Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины

Кто: Александр Уваров, Еламан Сейтказы

Начало: 17:00