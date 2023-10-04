Азиада – 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 4 октября
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Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) на 4 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 10 видах спорта.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Стрельба из лука, смешанные команды
Кто: Смешанная команда Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Греко-римская борьба, квалификация и финалы
Кто: Мейиржан Шермаханбет, Айдос Султангали, Максат Сайлау, Азат Садыков
Начало: 08:00
Вид спорта: Велоспорт на шоссе, женщины. Групповая гонка
Кто: Рината Султанова, Махаббат Умутжанова
Начало: 08:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, скоростная эстафета
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 09:00
Вид спорта: Бадминтон, одиночный и смешанный парный разряды
Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова
Начало: 08:00
Вид спорта: Бокс, женщины. Полуфиналы
Кто: Карина Ибрагимова, Наталья Богданова
Начало: 12:15, 17:00
Вид спорта: Волейбол, женщины
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: 12:30
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Групповой раунд
Кто: Казахстан - Сингапур
Начало: 13:00
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины
Кто: Александр Уваров, Еламан Сейтказы
Начало: 17:00
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