Азиада – 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 29 сентября
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) на 29 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 17 видах спорта.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Гольф, мужчины/женщины
Кто: Ривекка Джумагулова, Альбина Агаева, Исламия Абельди, Бахтияр Абдулин, Марат Багытжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев
Начало: 05:00
Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Предварительные раунды, финалы
Кто: Георгий Шейко, Галина Якушева, Александра Залюбовская, Каролин Чепкоеч Кипкируи, Ефим Тарасов,
Начало: 05:00 (спортивная ходьба), с 17:00 будет проходить вечерняя программа
Вид спорта: Триатлон, мужчины. Финал
Кто: Аян Бейсенбаев, Темирлан Темиров
Начало: 06:00
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Фехтование на сабле (женщины) и шпаге (мужчины). Командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 08:00
Вид спорта: Плавание, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Софья Сподаренко (50 метров баттерфляем), Арсен Кожахметов (50 метров брассом), Диана Тасжанова (800 метров вольным стилем), женская эстафетная команда Казахстана (комбинированная эстафета 4 по 100 метров)
Начало: 08:00 (квалификация), 17:30 — финальные заплывы
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Отборочный раунд
Кто: Казахстан - Индонезия
Начало: 08:15
Вид спорта: Баскетбол, женщины. Предварительный раунд
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 11:30
Вид спорта: Киберспорт, Peace Elite
Кто: Команда Казахстана
Начало: 12:00
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины. Омниум, кейрин, мэдисон
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 12:00
Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины
Кто: Назым Кызайбай (до 50 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Сагиндык Тогамбай (до 92 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг)
Начало: 12:00, 14:00, 14:45, 17:30
Вид спорта: Спортивная гимнастика, женщины. Финалы
Кто: Дарья Ясинская
Начало: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Водное поло, женщины. Предварительный раунд
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: 13:00
Вид спорта: Настольный теннис, мужчины/женщины. 1/8 финала
Кто: Кирилл Герасименко (одиночный разряд), Сарвиноз Миркадирова и Ангелина Романовская (парный разряд)
Начало: 14:00
Вид спорта: Гандбол, женщины. Групповой раунд
Кто: Казахстан - Катар
Начало: 14:00
Вид спорта: Баскетбол 3х3, женщины. Предварительный раунд
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 17:00
Таким образом, на сегодняшний день в активе Казахстана уже двадцать две награды (3 золота, 3 серебра и 16 бронз).
Сегодня казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне.
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси
- Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов