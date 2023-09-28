Азиада – 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 28 сентября

Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) на 28 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 15 видах спорта.



Начало соревнований указано по времени Астаны.



Вид спорта: Гольф, мужчины/женщины

Кто: Ривекка Джумагулова, Альбина Агаева, Исламия Абельди, Бахтияр Абдулин, Марат Багытжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев

Начало: 04:30

Вид спорта: Фехтование, мужчины. Командные соревнования

Кто: Мужская команда Казахстана по фехтование на сабле

Начало 07:00

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 07:00

Вид спорта: Стендовая стрельба, смешанные команды ("скит")

Кто: Асем Орынбай, Эдуард Ещенко

Начало: 07:00, финал - в 12:00

Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины

Кто: Джансель Дениз (свыше 67 кг), Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг)

Начало: 07:00

Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины

Кто: Артем Захаров (омниум), Анжела Соловьева (мэдисон)

Начало: 08:00

Вид спорта: Большой теннис, смешанный парный разряд. 1/4 финала

Кто: Григорий Ломакин/Жибек Куламбаева

Начало: После 08:00

Вид спорта: Плавание, мужчины/женщины

Кто: Софья Сподаренко (50 метров вольным стилем), Арсен Кожахметов (200 метров брассом), Адильбек Мусин (50 метров баттерфляем)

Начало: 08:00

Вид спорта: Настольный теннис, одиночный разряд (мужчины/женщины), парный разряд (мужчины/женщины)

Кто: Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров, Ангелина Романовская, Зауреш Акашева

Начало: 09:45

Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Матч за третье место

Кто: Казахстан - Иран

Начало: 12:00

Вид спорта: Киберспорт, Drem Three Kingdoms 2

Кто: Казахстан - Таиланд

Начало: 12:00

Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины/женщины. Финалы в отдельных видах

Кто: Нариман Курбанов, Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская

Начало: 12:30

Вид спорта: Водное поло, женщины

Кто: Казахстан - Южная Корея

Начало: 14:30

Вид спорта: Баскетбол 5х5, мужчины

Кто: Казахстан - ОАЭ

Начало: 15:30

Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины

Кто: Казахстан - Таиланд

Начало: 17:05

Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины

Кто: Римма Волосенко, Сакен Бибосынов, Асланбек Шымбергенов

Начало: 17:15

Отметим, что в активе Казахстана уже тринадцать наград (1 золото, 2 серебра и 10 бронз). Их принесли спортсменки по стендовой стрельбе Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина (золото), Асем Орынбай (бронза), дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщик Эльмир Алимжанов (бронза), ушу - Аян Турсын (бронза), пловец Адильбек Мусин (бронза).

27 сентября ознаменовалось для сборной Казахстана первой золотой медалью на летних Азиатских играх в Ханчжоу. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, что осталось за кулисами.

26 сентября обладателями бронзовых наград в третий день соревнований стали дзюдоист Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг, фехтовальщик-шпажист Эльмир Алимжанов, а также смешанная команда по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

Во второй день соревнований летних Азиатских игр копилка сборной Казахстана пополнилась ещё тремя наградами. Теперь на счету казахстанцев одна серебряная и четыре бронзовые медали. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.