Азиада – 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 28 сентября
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Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) на 28 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 15 видах спорта.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Гольф, мужчины/женщины
Кто: Ривекка Джумагулова, Альбина Агаева, Исламия Абельди, Бахтияр Абдулин, Марат Багытжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев
Начало: 04:30
Вид спорта: Фехтование, мужчины. Командные соревнования
Кто: Мужская команда Казахстана по фехтование на сабле
Начало 07:00
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Стендовая стрельба, смешанные команды ("скит")
Кто: Асем Орынбай, Эдуард Ещенко
Начало: 07:00, финал - в 12:00
Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины
Кто: Джансель Дениз (свыше 67 кг), Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг)
Начало: 07:00
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины
Кто: Артем Захаров (омниум), Анжела Соловьева (мэдисон)
Начало: 08:00
Вид спорта: Большой теннис, смешанный парный разряд. 1/4 финала
Кто: Григорий Ломакин/Жибек Куламбаева
Начало: После 08:00
Вид спорта: Плавание, мужчины/женщины
Кто: Софья Сподаренко (50 метров вольным стилем), Арсен Кожахметов (200 метров брассом), Адильбек Мусин (50 метров баттерфляем)
Начало: 08:00
Вид спорта: Настольный теннис, одиночный разряд (мужчины/женщины), парный разряд (мужчины/женщины)
Кто: Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров, Ангелина Романовская, Зауреш Акашева
Начало: 09:45
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Матч за третье место
Кто: Казахстан - Иран
Начало: 12:00
Вид спорта: Киберспорт, Drem Three Kingdoms 2
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: 12:00
Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины/женщины. Финалы в отдельных видах
Кто: Нариман Курбанов, Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская
Начало: 12:30
Вид спорта: Водное поло, женщины
Кто: Казахстан - Южная Корея
Начало: 14:30
Вид спорта: Баскетбол 5х5, мужчины
Кто: Казахстан - ОАЭ
Начало: 15:30
Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: 17:05
Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины
Кто: Римма Волосенко, Сакен Бибосынов, Асланбек Шымбергенов
Начало: 17:15
Отметим, что в активе Казахстана уже тринадцать наград (1 золото, 2 серебра и 10 бронз). Их принесли спортсменки по стендовой стрельбе Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина (золото), Асем Орынбай (бронза), дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщик Эльмир Алимжанов (бронза), ушу - Аян Турсын (бронза), пловец Адильбек Мусин (бронза).
27 сентября ознаменовалось для сборной Казахстана первой золотой медалью на летних Азиатских играх в Ханчжоу. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, что осталось за кулисами.
26 сентября обладателями бронзовых наград в третий день соревнований стали дзюдоист Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг, фехтовальщик-шпажист Эльмир Алимжанов, а также смешанная команда по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
Во второй день соревнований летних Азиатских игр копилка сборной Казахстана пополнилась ещё тремя наградами. Теперь на счету казахстанцев одна серебряная и четыре бронзовые медали. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.
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