Азиада – 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 27 сентября

Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) на 27 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 18 видах спорта.

Начало соревнований указано по времени Астаны.

Вид спорта: Пулевая и стендовая стрельба, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе

Начало: 07:00, 10:00, 13:30

Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины

Кто: Эльдар Биримбай, Нурай Хусаинова, Нурлан Мырзабаев

Начало: 07:00

Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины. Спринт

Кто: Андрей Чугай, Сергей Пономарев

Начало: 08:00

Вид спорта: Киберспорт

Кто: Команды Казахстана

Начало: 08:00

Вид спорта: Дзюдо. Соревнования среди смешанных команд

Кто: Команда Казахстана

Начало: 08:00

Вид спорта: Плавание, мужчины/женщины

Кто: Софья Сподаренко (100 метров баттерфляем), Адильбек Мусин (100 метров баттерфляем), Аделаида Пчелинцева (100 метров брассом), смешанная команда Казахстана (эстафета)

Начало: 08:00

Вид спорта: Настольные теннис, одиночный, парный разряд (смешанный)

Кто: Анастасия Лаврова, Айдос Кенжигулов, Зауреш Акашева, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова

Начало: 10:15

Вид спорта: Большой теннис, мужчины и смешанный парный разряд

Кто: Денис Евсеев, смешанная команда Казахстана

Начало: 10:30 и 11:00

Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины

Кто: Назым Кызайбай, Сагиндык Тогамбай

Начало: 12:15 (женщины),14:15 (мужчины)

Вид спорта: Шахматы, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды

Начало: 13:00

Вид спорта: Фехтование, женские командные соревнования (шпага)

Кто: Женская команда Казахстана

Начало: 12:30

Вид спорта: Гандбол, женщины

Кто: Женская команда Казахстана

Начало: 13:00

Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 12:15 (женщины), 13:05 (мужчины)

Вид спорта: Спортивная гимнастика, женщины. Финал в многоборье

Кто: Женская команда Казахстана

Начало: 13:00

Вид спорта: Баскетбол, женщины

Кто: Женская команда Казахстана

Начало: 15:30

Вид спорта: Хоккей на траве, женщины

Кто: Женская команда Казахстана

Начало: 16:30

Вид спорта: Водное поло, женщины

Кто: Женская команда Казахстана

Начало: 17:00

Вид спорта: Ушу, женщины. Полуфинал

Кто: Аян Турсын

Напомним, в активе Казахстана уже девять наград (2 серебра и семь бронз). Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщик Эльмир Алимжанов (бронза).