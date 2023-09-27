Азиада – 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 27 сентября
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Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) на 27 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.
Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 18 видах спорта.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Пулевая и стендовая стрельба, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе
Начало: 07:00, 10:00, 13:30
Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины
Кто: Эльдар Биримбай, Нурай Хусаинова, Нурлан Мырзабаев
Начало: 07:00
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины. Спринт
Кто: Андрей Чугай, Сергей Пономарев
Начало: 08:00
Вид спорта: Киберспорт
Кто: Команды Казахстана
Начало: 08:00
Вид спорта: Дзюдо. Соревнования среди смешанных команд
Кто: Команда Казахстана
Начало: 08:00
Вид спорта: Плавание, мужчины/женщины
Кто: Софья Сподаренко (100 метров баттерфляем), Адильбек Мусин (100 метров баттерфляем), Аделаида Пчелинцева (100 метров брассом), смешанная команда Казахстана (эстафета)
Начало: 08:00
Вид спорта: Настольные теннис, одиночный, парный разряд (смешанный)
Кто: Анастасия Лаврова, Айдос Кенжигулов, Зауреш Акашева, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова
Начало: 10:15
Вид спорта: Большой теннис, мужчины и смешанный парный разряд
Кто: Денис Евсеев, смешанная команда Казахстана
Начало: 10:30 и 11:00
Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины
Кто: Назым Кызайбай, Сагиндык Тогамбай
Начало: 12:15 (женщины),14:15 (мужчины)
Вид спорта: Шахматы, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды
Начало: 13:00
Вид спорта: Фехтование, женские командные соревнования (шпага)
Кто: Женская команда Казахстана
Начало: 12:30
Вид спорта: Гандбол, женщины
Кто: Женская команда Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 12:15 (женщины), 13:05 (мужчины)
Вид спорта: Спортивная гимнастика, женщины. Финал в многоборье
Кто: Женская команда Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Баскетбол, женщины
Кто: Женская команда Казахстана
Начало: 15:30
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины
Кто: Женская команда Казахстана
Начало: 16:30
Вид спорта: Водное поло, женщины
Кто: Женская команда Казахстана
Начало: 17:00
Вид спорта: Ушу, женщины. Полуфинал
Кто: Аян Турсын
Напомним, в активе Казахстана уже девять наград (2 серебра и семь бронз). Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщик Эльмир Алимжанов (бронза).
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