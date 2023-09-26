Азиада - 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября

Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу на 26 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 18 видах спорта.

Начало соревнований указано по времени Астаны.



Вид спорта: Киберспорт. League of Legends, Street Fighter V, Arena of Valor

Кто: Команды Казахстана

Начало: 07:00

Вид спорта: Фехтование, мужчины (на шпаге)/женщины (на сабле)

Кто: Мужская и женская команды

Начало: 07:00, финалы — 16:30

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/смешанные команды

Кто: Мужская и смешанная команды Казахстана

Начало: 07:00, 08:45

Вид спорта: Стендовая стрельба (скит), мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 07:00

Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины

Кто: Нурбек Газез (до 63 кг), Азиза Каражанова (до 53 кг), Мария Севостьянова (до 57 кг)

Начало: 07:00

Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 08:00, финальные заезды - в 14:16

Вид спорта: Дзюдо, мужчины/женщины

Кто: Аруна Джангельдина (до 78 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг), Дидар Хамза (до 90 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг), Галымжан Крикбай (свыше 100 кг)

Начало: 08:00, финалы - в 14:00

Вид спорта: Плавание, женщины

Кто: Софья Сподаренко (100 метров вольным стилем), Ксения Игнатова (200 метров на спине), Диана Тасжанова (400 метров вольным стилем)

Начало: 08:00, финалы - в 17:30

Вид спорта: Большой теннис, мужчины/женщины. Квалификация

Кто: Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, женская команда Казахстана

Начало: 08:00, после 10:00 и после 13:30

Вид спорта: Волейбол, мужчины

Кто: Казахстан - Таиланд

Начало: 08:30

Вид спорта: Баскетбол, мужчины

Кто: Казахстан - Саудовская Аравия

Начало: 09:00

Вид спорта: Регби-7, женщины

Кто: Казахстан - Сингапур

Начало: 10:30

Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины

Кто: Команда Казахстана

Начало: 13:00

Вид спорта: Шахматы, мужчины/женщины

Кто: Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек

Начало: 13:00

Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Полуфинал

Кто: Казахстан - Катар

Начало: 15:00

Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины

Кто: Казахстан - Камбоджа

Начало: 15:50

Вид спорта: Ушу, женщины

Кто: Аян Турсын (до 52 кг)

Начало: 17:30

Вид спорта: Бокс, мужчины

Кто: Сабырхан Махмуд

Начало: 18:30

В китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартовали Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.

Отметим, что теперь в активе Казахстана пять медалей. Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза). Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль.

По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.