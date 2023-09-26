Азиада - 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
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Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу на 26 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 18 видах спорта.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Киберспорт. League of Legends, Street Fighter V, Arena of Valor
Кто: Команды Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Фехтование, мужчины (на шпаге)/женщины (на сабле)
Кто: Мужская и женская команды
Начало: 07:00, финалы — 16:30
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/смешанные команды
Кто: Мужская и смешанная команды Казахстана
Начало: 07:00, 08:45
Вид спорта: Стендовая стрельба (скит), мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины
Кто: Нурбек Газез (до 63 кг), Азиза Каражанова (до 53 кг), Мария Севостьянова (до 57 кг)
Начало: 07:00
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 08:00, финальные заезды - в 14:16
Вид спорта: Дзюдо, мужчины/женщины
Кто: Аруна Джангельдина (до 78 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг), Дидар Хамза (до 90 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг), Галымжан Крикбай (свыше 100 кг)
Начало: 08:00, финалы - в 14:00
Вид спорта: Плавание, женщины
Кто: Софья Сподаренко (100 метров вольным стилем), Ксения Игнатова (200 метров на спине), Диана Тасжанова (400 метров вольным стилем)
Начало: 08:00, финалы - в 17:30
Вид спорта: Большой теннис, мужчины/женщины. Квалификация
Кто: Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, женская команда Казахстана
Начало: 08:00, после 10:00 и после 13:30
Вид спорта: Волейбол, мужчины
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: 08:30
Вид спорта: Баскетбол, мужчины
Кто: Казахстан - Саудовская Аравия
Начало: 09:00
Вид спорта: Регби-7, женщины
Кто: Казахстан - Сингапур
Начало: 10:30
Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины
Кто: Команда Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Шахматы, мужчины/женщины
Кто: Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек
Начало: 13:00
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Катар
Начало: 15:00
Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины
Кто: Казахстан - Камбоджа
Начало: 15:50
Вид спорта: Ушу, женщины
Кто: Аян Турсын (до 52 кг)
Начало: 17:30
Вид спорта: Бокс, мужчины
Кто: Сабырхан Махмуд
Начало: 18:30
В китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартовали Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.
Отметим, что теперь в активе Казахстана пять медалей. Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза). Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль.
По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.
Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.
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