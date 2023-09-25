Азиада - 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 25 сентября
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу на 25 сентября. Сегодня казахстанские спортсмены будут соперничать за медали в 19-ти видах спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Сегодня, 25 сентября, сборную Казахстана ожидает насыщенный соревновательный день.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Расписание на 25 сентября:
Пулевая стрельба
7:00. Подвижная мишень с 10 м. Финал. Мужчины
7:00. Подвижная мишень с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины
Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркулиев
7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Квалификация. Мужчины
7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины
Юрий Юрков, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский
7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Квалификация. Вторая попытка
7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Командные соревнования . Вторая попытка
Никита Черюкин, Артемий Кабанов, Руслан Юнусметов
Академическая гребля
7:30. Одиночка. Мужчины. Финал А
Владислав Яковлев
8:30. Четверка. Женщины. Финал А
Светлана Германович, Мария Чернец, Анжела Полянина, Мелани Жакупова
Маунтинбайк
7:00. Кросс-кантри. Женщины
Алина Саркулова, Татьяна Генелева
11:30. Кросс-кантри. Мужчины
Денис Сергиенко, Егор Карасев
Фехтование
Индивидуальный турнир. Мужская сабля.
7:00. Групповой этап
8:15. Раунды на вылет
16:00. Полуфиналы
17:50. Финал
Артем Саркисян, Назарбай Саттархан
Теннис
Одиночный разряд женщины. Второй круг
8:00. Аружан Сагандыкова – Рутуджа Сампатрао Бхосале (Индия)
10:00. Гозаль Айнитдинова – Джанис Тьен (Индонезия)
Одиночный разряд мужчины. Второй круг
8:00. Денис Евсеев – Гутейрес Агапито Ферейра (Восточный Тимор)
Парный разряд мужчины. Второй круг
10:00. Казахстан-1 (Ломакин - Попко) – Южная Корея-2
Парный разряд женщины. Второй круг
10:00. Казахстан-2 (Рустемова, Сагандыкова) – Индия-2
10:00. Казахстан-1 (Айнитдинова, Куламбаева) – Катар-2
Парный разряд мужчины. Второй круг
12:00. Казахстан-2 (Жукаев - Евсеев) – Япония-1
Микст. Второй круг
12:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Южная Корея-2
12:00. Казахстан-2 (Рустемова, Попко) – Индонезия-1
Спортивная гимнастика
8:00 Женщины. Квалификация и командный финал.
Анфиса Иванова, Аида Бауыржанова, Амина Халимарден, Дарья Ясинская
Плавание
8:11. Спина 50 м. Предварительный заплыв
Ксения Игнатова
8:36. Вольный стиль 200 м. Предварительный заплыв
Диана Тасжанова
8:50. Брасс 100 м. Предварительный заплыв
Арсен Кожахметов
9:05. Комплексное плавание 200 м. Предварительный заплыв
Ксения Игнатова
Пляжный волейбол
Четвертьфинал. Мужчины
11:00 Богату/Яковлев - Алдаш/Гурин
Бокс
Женщины/Мужчины 1/8 финала
12:00. Наталья Богданова (66 кг) – Рагад Ибрагим Алмаими (Саудовская Аравия)
18:30. Сакен Бибосинов (51 кг) – Уноболд Орхонтунгалаг (Монголия)
Гандбол
Групповой этап. Мужчины
12:00. Казахстан - Узбекистан
Волейбол
Мужчины. Матч за 7-10 места
12:30. Казахстан – Индонезия
Водное поло
Круговой турнир. Женщины
13:00. Казахстан - Сингапур
Хоккей на траве
Групповой этап. Женщины
14:00. Казахстан – Таиланд
Тхэквондо
7:00. Предварительные раунды. Женщины 49 кг, мужчины 58 кг
12:00 Финалы
Ботагоз Капарова (49 кг), Елдос Искак (58 кг)
Дзюдо
8:00 Предварительные раунды. Женщины 57 кг, 63 кг. Мужчины 73 кг, 81 кг
14:00 Финалы
Севара Нишанбаева (57 кг), Эсмигул Куюлова (63 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг)
Шахматы
13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Мужчины
13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Женщины
15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Мужчины
15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Женщины
Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек
Баскетбол 3Х3
Групповой этап. Женщины
17:00. Казахстан – Тайбэй
Рамазан Самсин, Адиль Нариманов, Радислав Родионов, Богдлан Рабченюк
Групповой этап. Мужчины
18:15. Казахстан – Кыргызстан
Валерия Капитнова, Дилназ Еркебай, Диана Бушмелева, Ксения Абдурашитова
Ушу
Четвертьфинал
17:30. Айман Каршыга (60 кг) – Рошибина Деви Наорем (Индия)
1/8 финала
Абдусамат Аширов (65 кг) – Мухаммад Абдул Рехман (Пакистан)
Киберспорт
EA SPORTS FC ONLINE
7:00. Нурбакыт Мыргали - tbn
League of Legends. Групповой этап
8:10. Казахстан – Гонконг
9:20. Южная Корея - Казахстан
Где смотреть:
Qazsport с 6:55 (академическая гребля)
qazsporttv.kz c 7:55 (спортивная гимнастика)
Qazaqstan с 7:55 (плавание)
Qazsport c 9:25 (пулевая стрельба)
Qazsport c 11:55 (пулевая стрельба)
Qazaqstan с 11:55 (тхэквондо)
qazsporttv.kz с 12:55 (спортивная гимнастика)
qazsporttv.kz с 13:50 (настольный теннис)
Qazsport с 13:55 (дзюдо)
Qazaqstan с 15:55 (фехтование)
Qazsport с 16:55 (бокс)
qazsporttv.kz с 17:25 (плавание)
qazsporttv.kz с 17:25 (спортивная гимнастика)
Отметим, что в активе сборной Казахстана в данный момент две медали. Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро) и Магжан Шамшадин (бронза).
По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин.
Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.
Самое читаемое
- Пятикратный призёр чемпионатов мира по борьбе провалил ЧМ-2023 после скандала в Казахстане
- Костанаец отсудил у районной больницы 3,8 миллиона тенге
- Учёные выяснили, в каком возрасте люди становятся счастливыми
- Отдал станку 70 лет: легендарного фрезеровщика из Усть-Каменогорска вспоминают в День труда
- "Казахский гигант" одолел российского нокаутёра в главном бою турнира ММА