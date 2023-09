Азиада - 2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 25 сентября

Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу на 25 сентября. Сегодня казахстанские спортсмены будут соперничать за медали в 19-ти видах спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Сегодня, 25 сентября, сборную Казахстана ожидает насыщенный соревновательный день.

Начало соревнований указано по времени Астаны.

Расписание на 25 сентября:

Пулевая стрельба

7:00. Подвижная мишень с 10 м. Финал. Мужчины

7:00. Подвижная мишень с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины

Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркулиев

7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Квалификация. Мужчины

7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины

Юрий Юрков, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский

7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Квалификация. Вторая попытка

7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Командные соревнования . Вторая попытка

Никита Черюкин, Артемий Кабанов, Руслан Юнусметов

Академическая гребля

7:30. Одиночка. Мужчины. Финал А

Владислав Яковлев

8:30. Четверка. Женщины. Финал А

Светлана Германович, Мария Чернец, Анжела Полянина, Мелани Жакупова

Маунтинбайк

7:00. Кросс-кантри. Женщины

Алина Саркулова, Татьяна Генелева

11:30. Кросс-кантри. Мужчины

Денис Сергиенко, Егор Карасев

Фехтование

Индивидуальный турнир. Мужская сабля.

7:00. Групповой этап

8:15. Раунды на вылет

16:00. Полуфиналы

17:50. Финал

Артем Саркисян, Назарбай Саттархан

Теннис

Одиночный разряд женщины. Второй круг

8:00. Аружан Сагандыкова – Рутуджа Сампатрао Бхосале (Индия)

10:00. Гозаль Айнитдинова – Джанис Тьен (Индонезия)

Одиночный разряд мужчины. Второй круг

8:00. Денис Евсеев – Гутейрес Агапито Ферейра (Восточный Тимор)



Парный разряд мужчины. Второй круг

10:00. Казахстан-1 (Ломакин - Попко) – Южная Корея-2

Парный разряд женщины. Второй круг

10:00. Казахстан-2 (Рустемова, Сагандыкова) – Индия-2

10:00. Казахстан-1 (Айнитдинова, Куламбаева) – Катар-2

Парный разряд мужчины. Второй круг

12:00. Казахстан-2 (Жукаев - Евсеев) – Япония-1

Микст. Второй круг

12:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Южная Корея-2

12:00. Казахстан-2 (Рустемова, Попко) – Индонезия-1

Спортивная гимнастика

8:00 Женщины. Квалификация и командный финал.

Анфиса Иванова, Аида Бауыржанова, Амина Халимарден, Дарья Ясинская

Плавание

8:11. Спина 50 м. Предварительный заплыв

Ксения Игнатова

8:36. Вольный стиль 200 м. Предварительный заплыв

Диана Тасжанова

8:50. Брасс 100 м. Предварительный заплыв

Арсен Кожахметов

9:05. Комплексное плавание 200 м. Предварительный заплыв

Ксения Игнатова

Пляжный волейбол

Четвертьфинал. Мужчины

11:00 Богату/Яковлев - Алдаш/Гурин

Бокс

Женщины/Мужчины 1/8 финала

12:00. Наталья Богданова (66 кг) – Рагад Ибрагим Алмаими (Саудовская Аравия)

18:30. Сакен Бибосинов (51 кг) – Уноболд Орхонтунгалаг (Монголия)

Гандбол

Групповой этап. Мужчины

12:00. Казахстан - Узбекистан

Волейбол

Мужчины. Матч за 7-10 места

12:30. Казахстан – Индонезия

Водное поло

Круговой турнир. Женщины

13:00. Казахстан - Сингапур

Хоккей на траве

Групповой этап. Женщины

14:00. Казахстан – Таиланд

Тхэквондо

7:00. Предварительные раунды. Женщины 49 кг, мужчины 58 кг

12:00 Финалы

Ботагоз Капарова (49 кг), Елдос Искак (58 кг)

Дзюдо

8:00 Предварительные раунды. Женщины 57 кг, 63 кг. Мужчины 73 кг, 81 кг

14:00 Финалы

Севара Нишанбаева (57 кг), Эсмигул Куюлова (63 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг)

Шахматы

13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Мужчины

13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Женщины

15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Мужчины

15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Женщины

Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек

Баскетбол 3Х3

Групповой этап. Женщины

17:00. Казахстан – Тайбэй

Рамазан Самсин, Адиль Нариманов, Радислав Родионов, Богдлан Рабченюк

Групповой этап. Мужчины

18:15. Казахстан – Кыргызстан

Валерия Капитнова, Дилназ Еркебай, Диана Бушмелева, Ксения Абдурашитова

Ушу

Четвертьфинал

17:30. Айман Каршыга (60 кг) – Рошибина Деви Наорем (Индия)

1/8 финала

Абдусамат Аширов (65 кг) – Мухаммад Абдул Рехман (Пакистан)

Киберспорт

EA SPORTS FC ONLINE

7:00. Нурбакыт Мыргали - tbn

League of Legends. Групповой этап

8:10. Казахстан – Гонконг

9:20. Южная Корея - Казахстан

Где смотреть:

Qazsport с 6:55 (академическая гребля)

qazsporttv.kz c 7:55 (спортивная гимнастика)

Qazaqstan с 7:55 (плавание)

Qazsport c 9:25 (пулевая стрельба)

Qazsport c 11:55 (пулевая стрельба)

Qazaqstan с 11:55 (тхэквондо)

qazsporttv.kz с 12:55 (спортивная гимнастика)

qazsporttv.kz с 13:50 (настольный теннис)

Qazsport с 13:55 (дзюдо)

Qazaqstan с 15:55 (фехтование)

Qazsport с 16:55 (бокс)

qazsporttv.kz с 17:25 (плавание)

qazsporttv.kz с 17:25 (спортивная гимнастика)

Отметим, что в активе сборной Казахстана в данный момент две медали. Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро) и Магжан Шамшадин (бронза).

По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин.

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.