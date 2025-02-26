Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что на рынке страны имеется достаточный объем картофеля по приемлемой цене, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы буквально вчера направили дополнительный список, и торговые сети сделали рассылку о наличии порядка 15 тысяч тонн картофеля. С учетом транспортных расходов цена на полке составит 240-280 тенге за килограмм, в зависимости от качества и калибра", – сообщил министр.

Он также отметил, что на прошедшей неделе в стране зафиксировано снижение индекса цен на продовольственные товары на 0,6%.