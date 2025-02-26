Ажиотажного спроса на картофель нет – министр Шаккалиев
Сегодня, 14:34
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Сегодня, 14:34Сегодня, 14:34
93Фото: автора
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что на рынке страны имеется достаточный объем картофеля по приемлемой цене, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы буквально вчера направили дополнительный список, и торговые сети сделали рассылку о наличии порядка 15 тысяч тонн картофеля. С учетом транспортных расходов цена на полке составит 240-280 тенге за килограмм, в зависимости от качества и калибра", – сообщил министр.
Он также отметил, что на прошедшей неделе в стране зафиксировано снижение индекса цен на продовольственные товары на 0,6%.
"На наш взгляд, сегодня нет предпосылок для ажиотажного спроса или дефицита картофеля на рынке", – подчеркнул Шаккалиев.
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