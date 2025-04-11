Желающих купить билеты на концерт Дженнифер Лопес в Астане сразу же в 2,5 раза превысило количество выставленных на продажу мест, передаёт BaigeNews.kz.

Продажи билетов стартовали 11 апреля в 11:00.

Сообщается, что уже в первые минуты более 50 000 человек решили приобрести билеты для себя и своих друзей, что превышает вместимость всего стадиона "Астана Арена".

В компании обращают внимание, что ещё до старта продаж в сети Интернет появились мошеннические объявления о продаже билетов и фэйковая информация касательно концерта.

"В связи с большим количеством посетителей сайта используется виртуальная очередь, которая ограничивает одновременное число посетителей на нем. Данная мера позволяет сохранить работоспособность сайта. Среднее время ожидания на текущий момент указано на сайте. Компания просит зрителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Данная мера позволяет обеспечить билетами наибольшее количество зрителей в наименее возможные сроки. Как только наплыв пользователей сайта снизится, сайт заработает в обычном режиме", - говорят сотрудники сайта продажи билетов.

Freedom Ticketon также сообщает, что любая информация о якобы аннулировании билетов недействительна.

Ранее сообщалось, что сайт продажи билетов не выдержал наплыва фанатов Дженнифер Лопес.

В Сети уже всплыли фальшивые билеты на концерт. Организаторы концерта уже забили тревогу. Они заявляют, что за этим стоят перекупщики, которые выкупают билеты с разных источников и перепродают их на российских сайтах.

Напомним, Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.