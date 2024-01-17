Глава Минздрава Ажар Гиният согласна стать посмертным донором. Об этом она сообщила в кулуарах Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласна. И изъявила желание", - сказала глава Минздрава, отвечая на вопросы журналистом об ее отношении к донорству.

Ажар Гиният отметила, что трупное донорство проблема многих стран, в том числе, и Казахстана.

"Эта проблема не медицинская, а скажем, морально-этическая. Население должно быть готово, чтобы после смерти оставить органы живым. У Минздрава есть электронный реестр, через который любой гражданин может изъявить свое желание", - сказала министр.

По ее словам, сегодня 40 тысяч человек в Казахстане изъявили свое желание, из них 15 процентов согласились отдать органы, чтобы спасти живых больных.

На вопрос, будут ли какие-то изменения на законодательном уровне по этому вопросу, министр ответила, что сейчас собираются предложения, будет учтено мнение общественности.

"В декабре были большие трансплантации, два донора — девять человек. Мы собираем со всех предложения. Составим законопроект и будем с обществом обсуждать", - сказала она.

Ранее глава фонда "Қазақстан халқына", Болат Жамишев отметил, что нужно менять закон, чтобы в республике снова заработало трупное донорство. По информации фонда в стране четыре тысячи человек нуждаются в срочной пересадке органов.