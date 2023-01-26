Ажар Гиният объяснила, почему написала заявление в полицию

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Министр здравоохранения Ажар Гиният опровергла информацию о том, что она написала заявление в полицию на бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, передаёт BaigeNews.kz.Об этом она заявила в сенате в четверг, 26 января.

"Я не заявляла на господина Абишева. Я заявила, узнайте, кто от моего имени выражает своё мнение", — сказала Гиният.

Накануне адвокат Олжаса Абишева Фатимы Берсановой во время заседания аппеляционного суда заявила, что министр обратилась в полицию с заявлением на её подзащитного. Она уточнила, что заявление связанно с текущим делом и с аппеляционным выступлением Абишева.

Стоит отметить, что представители Минздрава, находящиеся в зале судебных заседаний, заявили, что обращение Ажар Гиният в полицию связано с цифровой петицией о прекращении уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева и снятии с них обвинений. На скрине, который показывал Абишев в своём выступлении, была цифровая подпись министра, но та, в свою очередь, утверждает, что не подписывала никаких петиций.

В свою очередь сегодня, 26 января, Гиният объяснила, что заявление в полицию подала из-за незаконного использования её персональных данных для подписиспетиции в поддержку осуждённого Елжана Биртанова и Олжаса Абишева.

"Кто-то без моего ведома и согласия от моего имени, используя мои персональные данные, участвовал в петиции. Там незаконно использовались мои персональные данные, в том числе ИИН. Поэтому, учитывая, что я руководитель госоргана и любое моё заявление расценивается населением, как позиция Минздрава, я написала заявление чтобы разобраться, кто это сделал и с какой целью", — сообщила министр.

Напомним, ранее экс-заместителя Елжана Биртанова, Олжаса Абишева, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорив к ограничению свободы сроком на четыре года.