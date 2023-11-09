Ажар Гиният обратилась к казахстанцам

Глава Минздрава Ажар Гиният призвала казахстанцев привиться от кори и привить своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, что пришла сегодня с внуком в городскую поликлинику, чтобы получить прививку от кори, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в нашей стране.

Она отметила, что инфекция контагиозная и быстро распространяется воздушно-капельным путём. За последние два месяца в стране наблюдается резкий рост заболевания. В этом году корью заразились более 13 тысяч человек. 83% из них – дети в основном в возрасте до 5 лет. 70% из них не получили прививки. Есть среди заболевших и невакцинированные взрослые. На фоне роста распространения инфекции принято решение провести в Казахстане дополнительную массовую иммунизацию.

Министр отметила, что иммунизация продлится до конца января.

"Вакцины для этого достаточно. Прививаем детей, не имеющих статуса вакцинации, а также контактных взрослых, которые находились в очагах инфекции. Приглашаем всех казахстанцев в поликлиники для получения надежной защиты от болезни", - призвала население Гиният.

Предупредила глава Минздрава и о тяжёлых последствиях инфекции.